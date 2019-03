Gull-Iversen har bedt Klæbo bytte lag

Etter å ha sikret seg NM-gull for Varden IL på lagsprinten sammen med makker Jørgen Sæternes Ulvang, foran Byåsen og Voss IL på Lygna torsdag, er Iversen klokkeklar i sin tale. Han vil ha en ny lagkamerat på allroundlandslaget.

Han mener Johannes Høsflot Klæbo – som har blitt kritisert for manglende toppresultater på distanse denne sesongen – bør flytte på seg fra sprintlandslaget.

Iversen mener «det ikke er til å stikke under stol at Klæbo har vært litt dårlig på distanse i år sammenlignet med fjoråret».

Han forteller videre at han kan kjenne seg litt igjen i Klæbos situasjon. Iversen har store fartsressurser, men er likevel en del av det som i år har vært verdens beste distanselag.

– Jeg har sagt til han at hvis han vil bli bedre på det, så er det enkelt. Da er det ikke mye tvil. Han vil være i trygge hender på allroundlandslaget. Jeg har fått være meg selv og han får være seg selv, sier Iversen – og trekker for eksempel frem at han aldri hadde blitt så god uten matchingen han får fra Martin Johnsrud Sundby & co. på intervalltrening.

– Det er det beste stedet å være distansemessig. Så jeg tror tiden er klar for at Johannes bytter lag, sier Meråker-gutten.

– Han trenger å forbedre seg på distanse

Enkelte har ment at Klæbos distanseform denne sesongen har sett ut som stagnasjon.

NRKS LANGRENNSEKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

For i 2017/2018-sesongen vant Klæbo blant annet tremila i verdenscupen på Lillehammer. Han hadde seier og andreplass på 15 kilometer klassisk intervallstart. I år er det store distansehøydepunktet Klæbos lek med konkurrentene under en 15 kilometer fellesstart i Val di Fiemme i Tour de Ski.

– Han trenger å forbedre seg på distanselangrenn. Den beste måten å bli bedre er å trene med verdens beste distanseløpere som er på allroundlaget. Han bør utnytte den fordelen det gir å trene med dem. Det har vært en suksessfaktor for at Hans Christer Holund, Sjur Røthe og Martin Johnsrud Sundby vant individuelt VM-gull, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Klæbos morfar, Kåre Høsflot, er en av skistjernens aller viktigste støttespillere. Han vil foreløpig ikke si mye om hva han tenker om neste sesong.

Lover å kjøre Klæbo til samlinger

TAUS: Kåre Høsflot vil ikke dele sine tanker om den kommende sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Langrennssjef Espen Bjervig skriver i en SMS til NRK at «prosessen rundt uttak og lagstruktur starter nå, og vi vil offentliggjøre lagene i siste halvdel av april». Klæbo har på sin side blitt syk og stiller ikke under NM-konkurransene på Lygna denne helgen.

Iversen sier han veldig gjerne vil ha Klæbo på allroundlaget og nå som skistjernen ikke har førerkort, lover han å kjøre ham til hver eneste samling, til og med gratis. Klæbo skal ikke betale bensinpenger engang, sier Iversen og ler.

Han legger deretter til at det ikke bare er Klæbo som kommer til å tjene på det, men at allroundgutta også kommer til å bli utfordret av ham.

Iversen avfeier deretter at det vil ha mye å si for Klæbos sprintegenskaper for han «har jo 10 til 15 sekunder på alle andre uansett» og legger til at «da kan han heller avgjøre løp på i en spurt i stedet for før et oppløp».

– Det er ikke godt å si

Meråker-gutten forteller også at Klæbo har holdt kortene tett til brystet når det kommer til spørsmålet om hvilket lag han ønsker seg på neste år. Under VM var Klæbo klar på at han kom til å fortsette på sprintlandslaget.

– Men jeg tror han har begynt å tenke tanken (på å bytte lag). Det er ikke sikkert han gjorde det for noen måneder siden, sier Iversen smilende, før han legger til:

– Han har vært veldig bra i sprint. Men det har vært lengre mellom plasseringene på distanse. Hvorfor det er sånn, det er ikke godt å si. Men det kan hende han hever seg litt ved å bytte lag.

I slutten av april foreligger fasiten. Da offentliggjøres alle lagene for neste sesong.