Klæbo kritisk til egen distanseform: – Jevnt over for dårlig 

For etter nok en sterk sprintseier like foran Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar på Lugnet Skistadion – for øvrig Klæbos syvende i sprint i verdenscupen i år og den 15. i karrieren – ble det naturligvis snakk om hva 22-åringen bør få til også i distanserenn.

Der har han hatt ett råsterkt løp i år. Det var 15 kilometeren i klassisk stil fellesstart i Tour de Ski i januar. Ellers har det vært ganske tynt denne sesongen.

Klæbo fikk faktisk kritikk på dette punktet av Adressa-kommentator Birger Løfaldli nylig. Han skrev tidligere denne uken at Klæbos distanseform vinteren i fjor, sammenlignet med årets, kan minne om stagnasjon eller tilbakegang.

– Jevnt over for dårlig

Når Klæbo får videreformidlet Løfaldlis dom, trekker han litt på smilebåndet, før han påpeker at omtrent alt gikk på skinner sist sesong. Han føler han har tatt steg i fristil denne sesongen og at det kan ha gått på bekostning av noe annet. Klæbo legger til slutt til at den jevne distanseformen må han jobbe med.

Litt senere i intervjuet med den skrivende pressen i Falun, kommer han likevel med følgende innrømmelse.

– Distanse har jeg ikke vært best på. Så ærlig må man være. Noen dager har vært veldig bra, men jevnt over er det for dårlig. Jeg skal ta grep nå og håper jeg kan ta steg der. Ingenting hadde vært artigere enn om jeg hadde gått fort på sprint og distanse, sier han – og legger til at absolutt alt innen sprint har gått på skinner de siste tre årene.

Rotete dag

Akkurat det er helt korrekt. Klæbo tok som nevnt sesongens åttende sprintseier hvis man inkluderer VM-gullet på øvelsen. 22-åringen står med utrolige 15 verdenscupseire i sprint og 21 seire totalt gjennom karrieren når man regner alle distanser.

Klæbo innrømmer likevel at Falun-seieren satt langt inne. Han trøblet i både kvart-, semi- og finale. Han var ikke helt på hugget, ifølge ham selv. «Det ble rotete», sier han. Grunnen er at Klæbo kjenner at luften har gått litt ut av ballongen etter VM som ble en stor suksess.

Skistjernen innrømmer derfor at han egentlig ikke er supermotivert for verken Falun-helgen nå eller verdenscupavslutningen i Québec neste helg. Men han har bestemt seg for å stå løpet ut og lørdag mobiliserte han virkelig i noen kuldegrader og etter hvert ettermiddagssol på Lugnet Skistadion, da han slo Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar med noen tideler.

– Prøver å ikke irritere meg

Ikke bare noterte han seg for en seier, men så også Aleksandr Bolsjunov «tabbe» seg ut i racet de to rivalene imellom om den gjeve verdenscupkula, ved å ryke ut allerede i semifinalen.

Klæbo leder nå verdenscupen med 102 poeng på russeren før 15 kilometeren i Falun søndag og den avsluttende minitouren i Canada neste helg.

Likevel handlet det likevel like mye om Klæbos distanseform gjennom årets sesong. Klæbo ble også spurt om han ikke blir irritert når han stort sett hele tiden må svare for distanseresultatene sine, når han har vært fullstendig overlegen i sprint.

– Jeg prøver å ikke irritere meg, sier han – og smiler.

Ikke samme trygghet

– Jeg prøver så godt jeg kan. Jeg trener hver dag for å gå fort på distanse og sprint. Det er ikke noe jeg har mer lyst til enn å gå fort på distanse. Jeg føler jeg fikk gode svar på femmila (ble nummer 38 i Holmenkollen), selv om det ser brutalt ut på slutten der. Vi får ta med de små positive tingene som er. Men årene håper jeg at jeg blir en god distanseløper.

– Men er det mulig å kombinere det (bli best i sprint og distanse)?

– Ja, jeg tror det. Det er klart det er vanskelig. Men gjør man ting riktig. Man har sett de siste årene at man kan ha topp dager på distanse om man har dagen og skiene. Men du har ikke den samme tryggheten som de beste distanseløperne har, de som er der oppe hele tiden. Det må jobbes med, sier Klæbo.

Nå forbereder han seg til nok en tøff dag søndag. Da venter 15 kilometer intervallstart i Falun – og det beste distanseløperne i verden er på startstrek.