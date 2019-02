Gull-Falla lo seg i hjel av Skistads nivå-stikk: - Må jeg kommentere det?

Arsenal videre i europaligaen

Arsenal er videre i europaligaen etter at de vant 3-0 over BATE på hjemmebane torsdag kveld. Et selvmål av Zakhar Volkov og nettkjenninger fra Shkodran Mustafi og Sokratis sørget for 3-0-seier. «The Gunners» vant dermed oppgjøret 3-1 sammenlagt.