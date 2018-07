Det var på en pressekonferanse tirsdag sportssjefen i friidrett Håvard Tjørhom fortalte at Grøvdal ønsker å løpe to distanser den avsluttende EM-dagen i Berlin, søndag 12. august.

Utgangspunktet da var at hoveddistansen 3000 meter hinder skulle starte kl. 20.15 og «bonusdistansen» 5000 meter skulle starte kl. 20.55.

– Det er lagd for at det skal være umulig, så vi får se. Jeg fokuserer bare på hinder, så får vi se når jeg kommer i mål på hindre hva jeg gjør, sa Grøvdal selv til NRK.

Nå viser det seg å være enda mer umulig enn først antatt.

OPPRINNELIG TIDSSKJEMA: 3000 meter skulle ha gått før 5000 meter.

NYTT TIDSSKJEMA: 5000 meter kommer til å gå før 3000 meter hinder.

Programmet endret

Tar man utgangspunkt i EM-programmet som ligger ute på hjemmesidene til Det europeiske friidrettsforbundet, ser riktig nok ut som en gjennomførbar plan.

Men på de offisielle EM-sidene er programmet endret. Nytt starttidspunkt på 5000-meteren er 20.15. Start på 3000 meter hinder er flyttet til 20.55, altså etter 5000-meteren.

NRK, som har TV-rettighetene til EM i friidrett, fikk beskjed om programendringene i en e-post 11. juli.

– Dette betyr at mulighetene til å doble ikke er der, konstaterer Grøvdals trener Ståle Jan Frøynes overfor NRK, og utdyper:

– Vi har fått et endret tidsskjema fra det europeiske friidrettsforbundet, og der har de gjort den endringen at de har lagt hinder først. Hinder er hennes hovedøvelse, så hinder blir prioritert. Å springe 5000 meter før hinder er helt umulig.

Fra vondt til verre

– Hva tenker du om det kommer en sånn endring såpass tett på?

– Vi må si at det er høyst overraskende at tyskerne på hjemmebane har endret tidsskjemaet, som for så vidt var ganske oppsiktsvekkende i utgangspunktet. Det at 1500 meter, 3000 meter hindre og 5000 meter for kvinner ligger innenfor én time, det har aldri skjedd før. Men nå har de i hvert fall for Karoline sin del gjort det enda verre ved at en mulig dobling ikke er mulig lenger, sier Frøynes, som påpeker at en rekke utøvere kunne hevdet seg på alle de tre distansene om de var mer spredt.

– Hva sier Grøvdal selv?

– Jeg har ikke snakket med henne, bare gitt info om at endringen er skjedd.

– Vet du hva hun tenker?

– Hun ble overrasket i en sms jeg fikk tilbake. Men vi er veldig spente på forklaringa, sier Frøynes.

Årsbeste i Europa

Karoline Bjerkeli Grøvdal har hatt 3000 meter hindre som hovedmål hele sesongen. Med årsbeste i Europa i 2018 kommer hun til Berlin som favoritt.

For første gang stiller hun til start i EM med gullpress.

– Jeg prøver å si at det presset har jeg fordi jeg har gjort det bra før, så jeg må tenke på at jeg har prestert bra. Men det er et EM, medalje er et stort mål og man skal være fornøyd med medalje uansett, så får jeg se hvordan det går og fokusere på meg selv, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal til NRK.

EKSTRA UTFORDRING: Karsten Warholm er storfavoritt på 400 meter hekk i EM. På 400 meter flatt får han adskillig tøffere konkurranse. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

EM i dobling

Mens Grøvdals planer om å løpe to distanser går i vasken, er det mange andre nordmenn som kjører dobbelt løp.

Som NRK fortalte tirsdag morgen, har brødrene Ingebrigtsen alle har bestemt seg for å løpe 1500 og 5000 meter i EM.

Karsten Warholm løper 400 meter flatt i tillegg til hoveddistansen 400 meter hekk, hvilket har ligget i kortene.

I forbindelse med EM-uttaket ble det for øvrig klart at Sondre Nordstad Moen dropper 10.000 meter i EM. I stedet løper han maraton. Der er han europarekordholder.