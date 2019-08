Grøvdal om egen åpning: – Føler det ikke er feigt gjort

– Jeg prøver å springe fornuftig og smart, og det er kanskje jeg den beste til å uttale meg om, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal til NRK.

Søndag løp hun inn til sesongbeste med 9.22,69 og 8. plass på 3000 meter hinder under Diamond League-stevnet i Birmingham. Men etterpå var hun bare helt middels fornøyd.

– Jeg føler jeg kunne ha løpt på norsk rekord (9.13,35), men da skal alt klaffe med løpsopplegget og det gjorde det ikke helt i dag. Jeg har mer inne, sier hun.

Norges fremste kvinnelige langdistanseløper havnet tidlig i gruppe to, sammen med de beste europeerne, men der merket Grøvdal raskt at det gikk litt for sakte. Siden avstanden opp til tetgruppa var for stor hadde hun likevel ikke annet valg enn å bli liggende og vente på en sluttspurt.

– Når alt klaffer er jeg med

Etter forrige Diamond League-stevne kritiserte NRK-ekspert Vebjørn Rodal løpsopplegget til Grøvdal. Da løp 29-åringen 5000 meter og Rodal mente det ble for ujevnt da tiden på kilometerpasseringene plutselig spratt opp midtveis i løpet.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Søndag var det altså 3000 meter hinder, men også dette er en distanse Grøvdal har mål om finaleplass på i VM i slutten av september. Om det å slippe tetgruppa allerede ut fra start sier hun følgende:

– Jeg føler ikke det er feigt gjort. Det handler mer om at jeg kjenner farten på kroppen såpass godt at jeg klarer å justere den.

– Men selvfølgelig når alt klaffer er en jo med på åpningen, men det er viktig å være med på en åpning jeg ikke får løpet ødelagt av, sier hun.

Rodal: – Mer å gå på

Kenyanske Beatrice Chepkoech vant søndag på tiden 9.05,55, altså nesten åtte sekunder raskere enn den norske rekorden - satt av nettopp Grøvdal for to år siden.

Rodal fulgte søndagens løp som ekspertkommentator.

– I dag prøvde hun (Grøvdal) i hvert fall å springe jevnt. Det var ok gjennomført, sier han og legger til:

– På hinder blir det jo gjerne to grupper veldig tidlig og da ligger spenningen i hvor fort det går i pulje to. Det var litt vind og vanskelige forhold i Birmingham så jeg tror Karoline har mer å gå på.

St. Moritz

Grøvdal reiser nå på treningsleir til høyden i sveitsiske St. Moritz før VM. Dit tar hun med seg en god følelse selv om det ikke ble full klaff i Birmingham.

– Hinder er noe jeg har slitt litt med, men jeg føler det blir bedre og bedre for hvert løp.

– Jeg skal i hvert fall løpe på den norske rekorden i VM, sier hun.