Grøvdal kom rett fra høydesamling og perset med seks sekunder

Utslått på 400 meter i VM

Henrik Christiansen startet svømme-VM med 400 meter fri natt til søndag, men det gikk ikke helt som ønsket i bassenget i Sør-Korea. Nordmannen ble bare nummer seks i det femte heatet, og med den 10. beste tiden tok han seg ikke til finalen. Tiden var 3.46,99.

– Det var kjedelig. Jeg ville svømme mye fortere og det kjentes ikke bra. Under løpet kjente jeg at det ikke var noe superløp, og det er seks tideler over pers. De tidelene trengte jeg for finale. Det er veldig surt, sier han til SVT.

Christiansen svømmer også 800m fri og 1500m fri i VM. Heller ikke Tomoe Hvas tok seg til finalen på 50 meter butterfly i natt.