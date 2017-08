– En verdenstid. Kanskje den beste prestasjonen som har vært i NM på veldig, veldig lenge!

Det sier Bislett-general Steinar Hoen etter at Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) i rent sololøp ble klokket inn til 9.13,35 på 3000 meter hinder under NM i Sandnes lørdag.

Hun smadret sin ti år gamle norske rekord med over 19 sekunder. Tiden hadde holdt til femteplass i VM i London.

– 9.13 alene i et NM er en fantomtid. Hva kunne det blitt i Brussel eller Zürich med 40.000 på tribunen og tre innlagte harer? 9,08? Da er det bare fem sekunder til, så kjemper hun om medalje i VM og OL, sier en engasjert Hoen.

Karoline Bjerkeli Grøvdals personlige rekordrekke de to siste sesongene: Ekspandér faktaboks 26. august 2017: 9.31,35 - 3000 meter hinder

21. juli 2017: 8.37,58 - 3000 meter

27. mai 2017: 4.07,25 - 1500 meter

19. august 2016: 14.57,53 - 5000 meter

12. august 2016: 31.14,07 - 10.000 meter

9. juni 2016: 4.26,23 - en engelsk mil

– Går inn for hinder

Planen var at Grøvdal skulle løpe hinder under Bislett Games i år. Det gikk i vasken på grunn av skade. I stedet løp hun 1500 og 5000 meter i VM.

Nå bør hun prioritere 3000 hinder om hun vil nå verdenstoppen, mener Hoen.

– Hun kan bli en verdensstjerne på 3000 meter hinder. Så spørs det om kroppen hennes takler det, sier Hoen.

– Det er helt klart at jeg går inn for å løpe fort på hinder neste år, sier Grøvdal selv til NRK.

Hun har sett det samme som Hoen.

– Man må være litt kynisk på hvor man kan ta medalje. Jeg har kommet til det stadiet at jeg driver med dette for å ta medalje, som både Karsten og Filip gjorde nå i VM, og ser at 3000 hinder er en veldig god distanse for meg, sier Grøvdal.

HOPPER I DET: Løpsstyrke, sterk spurt og bra hekketeknikk gjør Karoline Bjerkeli Grøvdal til en sterk hinderløper. Nå skal hun trene styrke for å tåle mer spesialtrening på distansen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nytt opplegg skal hindre skader

Derfor tar hun nå grep for å unngå at skader igjen skal ødelegge. I nær framtid skal hun ha møter med representanter fra friidrettsforbundet og Olympiatoppen. Målet er å sette sammen et trenerteam som kan hjelpe henne med å trene riktig.

– Jeg må legge opp et styrkeprogram, spesielt på hamstring og hofte/rygg, somgjør at jeg tåler belastningen det innebærer å hoppe så mange hopp som man må i et løp. Det må jeg begynne med i høst og ha en plan gjennom hele vinteren. Jeg må trene på tåle det jeg skal gjøre, fastslår hun.

– I år var jeg ikke forberedt og trodde jeg bare kunne trene et par uker før Bislett Games. Sånn fungerer det ikke. Jeg må forberede kroppen, konstaterer Grøvdal, som avslutter sesongen i sitt livs form:

– Det er nesten kjipt at sesongen er slutt!