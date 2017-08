Karoline Bjerkeli Grøvdal smadret den norske rekorden – med 20 sekunder!

Hun løp inn til 9.13.35. Det er nesten 20 sekunder bedre enn den norske rekorden fra 2007, som Grøvdal selv hadde før løpet.

Den forrige rekorden var på 9,33,19.

– Jeg blir nesten litt rørt. Det er en lettelse. Jeg følte at jeg trengte den, sier Grøvdal til NRK.

– Verdensklasse

Grøvdal har ikke løpt 3000 meter hinder mange ganger siden den tid, men viste at hun hører hjemme på et høyt nivå.

– Et løp i verdensklasse, ropte speaker på Sandnes stadion.

– Det her er kjempestort. At jeg klarer å løpe 9,13 helt alene... Jeg er veldig lettet, sier Grøvdal.

27-åringen forteller at det er seks år siden sist hun løp hinder.

– Da er det stort å løpe på denne tiden. Jeg har alltid visst at dette er en distanse jeg har mulighet på, sier Grøvdal.

Tiden hadde gitt femteplass i VM. I verdensmesterskapet i London vant Emma Coburn på vinnertiden 9.02.58.

Kun to løpere på startstreken

Grøvdal løp i et felt på to (!) utøvere. Silje Lindstad fra Norna-Salhus IL var eneste konkurrent på startstreken. Lindstad har en personlig rekord som er to minutter svakere enn Grøvdals, og maktet ikke å holde følge med Grøvdals tempo.

27-åringen, som løper for Tjalve, parkerte Lindstad allerede etter ti meter, og løp alene de siste 2990 meterne – uten at det var noen ulempe.