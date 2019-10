– Kroppen fungerer ikke, jeg har ikke noe svar på det, sier Grøvdal til NRK etter å ha brutt.

Hun var skuffet da hun møtte NRK like etter å ha brutt, men skjønte at hun ikke hadde noe i en VM-finale å gjøre. Hun hadde dog få svar om hvorfor formen ikke er der den bør være.

– Jeg kjente ikke igjen min egen kropp da jeg sprang. Jeg følte meg grei på oppvarming, men det kostet mer enn normalt å ligge der, beina blir dårlig rett og slett. Da har jeg ikke noe i finalen å gjøre, sier Grøvdal.

Hun tror at hun kunne kommet seg til finalen, men mener det ikke var verdt det.

– Jeg beklager at jeg bryter i VM. Det er ikke noe jeg like å gjøre, og jeg har ikke noe i en finale å gjøre.

Følg VM i friidrett her!

– Ferdig med grininga

KNUST: Etter 3000 meter hinder på mandag var Grøvdal langt nede. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Grøvdal fikk en lei start på mesterskapet på hovedøvelsen 3000 meter hinder, der hun vurderte å bryte flere ganger. Etter løpet var hun svært lei seg, og etter 5000 meteren onsdag offentliggjorde hun at hun skroter 3000 meter hinder neste sesong.

Etter 5000 meteren var hun ikke like lei seg.

– Jeg er ferdig med grininga nå. Jeg er skuffa, men realistisk i dag. Jeg hadde en mistanke om at det ikke føltes bra. Jeg gravde meg veldig ned på hinder, og må bare reise meg og se fremover, sier Grøvdal.

Like etter at 3200 meter var passert lå hun nest sist i tetgruppa, og da hoppet hun inn på indre bane. Da var VM i Doha over for Grøvdals del.

– Det er et eller annet som ikke er bra, det er litt trist, sier ekspert Vebjørn Rodal.

– Sjelden at løpere bryter før de er løpt fra

Også i 5000 meteren i forrige VM måtte hun bryte. Da kom hun seg til finalen, der hun måtte bryte med magesmerter. I Doha røk hun ut allerede i forsøket.

Grøvdal hang med i tetgruppa hele veien, men like etter at 3000 meter var passert var det over. Da gikk hun inn på indre bane, og da var VM over.

– Det er sjelden at løpere bryter før de er løpt fra. Her var karoline i feltet med tilsynelatende god kontroll, sier NRKs kommentator Jann Post.