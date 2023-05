Grisetaklet Glimt-spiller: – De må få kjørt seg litt

For det var ikke sangtonene Isak Helstad Amundsen skulle få kjenne på av Martinus Gunnarsen i cupens første runde – hvor Bodø/Glimt seiret 3–0.

Glimt-stopperen fikk seg nemlig en real smell av den ene broren i popduoen Marcus og Martinus.

Rett etter at sistnevnte hadde blitt byttet inn – for sin bror – serverte han Amundsen en hard etterslenger.

– Det var ball, spøker Martinus til TV 2 etter å ha blitt konfrontert av sin egen bror.

– De må få kjørt seg litt, smiler Martinus bredt like etterpå.

I DUELL: Marcus Gunnarsen spilte fra start med Glimt-trener Kjetil Knutsen på sidelinjen. Foto: Ole-Christian Olsen/NRK

Får skryt

Selv om stemningen er god etter kampen, ble oppgjøret tøft for brødrene.

Mens det rant mer enn to dråper regn over Kippermoen gress torsdag, var det akkurat to mål Bodø/Glimt hadde rukket å score før pause. For med Marcus Gunnarsen fra start, fikk Mosjøen fra nivå fire det tøft i cupens første runde.

– Veldig proft gjennomført av Glimt, mente TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

Han skrøt også av hjemmelaget:

– Jeg synes Mosjøen kommer godt ut av dette. De har vært godt organisert og vært nære scoring minst én gang.

STJERNEBYTTE: Her bytter brødrene like før slutt. Du trenger javascript for å se video. STJERNEBYTTE: Her bytter brødrene like før slutt.

Hjemmelaget hang lenge med, men rett før pause rakk dommeren å signalisere, eller plystre i fløyta – hvis vi legger godviljen til – to ganger. Nino Zugelj satt inn 3-0-målet for eliteserielederen og bidro til at Glimt avanserer til cupens andre runde. Zugelj satte også oppgjørets første mål, mens Albert Grønbæk doblet ledelsen like etterpå.

Slik spilles andre runde i cupen Ekspandér faktaboks Oppsettet for den andre runden i cupen ble klart torsdag kveld. 15 av 16 lag fra Eliteserien gikk videre fra den første runden, hvor Sandefjord var det eneste laget som ble slått ut. Deres overmenn, Eik Tønsberg, møter Strømsgodset i andre runde. Av de største kampene blir trolig kampen mellom Lyn og Vålerenga. De to Oslo-lagene har møttes tre ganger i cupen siden Lyn rykket ned fra Eliteserien i 2009, sist i 2021. Andre runde spilles 1. juni. Hele oppsettet ser slik ut: Skjervøy – Alta Tromsdalen – Tromsø Mjølner – HamKam Junkeren – Bodø/Glimt Melhus – Molde Byåsen – Aalesund Strindheim - Ranheim Stjørdals/Blink – Rosenborg Levanger – Kristiansund Brattvåg – Hødd Fjøra – Brann Lysekloster - Sogndal Fana – Åsane Stord – Haugesund Sotra – Sandnes Ulf Vidar – Viking Vard Haugesund – Bryne Arendal – Jerv Notodden – Odd Halsen - Start Eik Tønsberg - Strømsgodset Ørn Horten – Fredrikstad Gjøvik/Lyn - Kongsvinger Gjelleråsen – KFUM Ull/Kisa – Lillestrøm Strømmen - Mjøndalen Frigg – Sarpsborg 08 Bærum – Skeid Lyn – Vålerenga Grorud – Raufoss Kjelsås – Stabæk Kvik Halden - Moss

– En guttedrøm

Mosjøens kanskje største stjerner var likevel smørblide etter kampen.

– Det var en guttedrøm, sier Marcus og legger til.

– Det er fantastisk at vi får oppleve dette sammen med Mosjøen.

Brødrene får skryt for sin innsats i kampen og høster lovord av Glimt-spiller og tidligere utenlandsproff, Marius Lode.

– Det er godt og imponerende at de klarer å balansere to sånne karrierer samtidig. All ære til det, sier han til TV 2.