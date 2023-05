Når Bodø/Glimt spiller kamp, er det som oftest stjernene på Norges beste lag som kjenner på et trykk fra media.

I hvert fall når bodøværingene møter ukjent motstand i første runde av cupen

Sånn er det derimot ikke når de gjester 3. divisjonslaget Mosjøen IL på torsdag.

Laget fra Helgeland har nemlig to spillere som heter Marcus Gunnarsen og Martinus Gunnarsen.

Tvillingparet, bedre kjent som bare Marcus og Martinus, eller M&M, regnes som store popikoner, etter at de vant Melodi Grand Prix junior i 2012, og blant annet Spellemannprisen i 2017.

VG skriver i dag at duoen også har skrevet pophistorie. «Elektrisk» er den første norskspråklige låten som har nådd mer enn 100 millioner avspillinger på Spotify.

Marcus Gunnarsen er en målfarlig kantspiller for Mosjøen. I dag trente han med førstelaget foran torsdagens cupkamp mot Bodø/Glimt. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Ikke tilgjengelige

Men nå prøver de to å konsentrere seg om fotball. Men det er ettertraktet også i den forbindelse.

Mediehenvendelsene har vært så mange før kampen mot Glimt, at teamet rundt 21-åringene har bestemt seg for at nok er nok.

De skjermes nå fra alle før kampen.

– Det har vært et kaos av media rundt gutta før kampen mot Glimt, så vi i teamet har besluttet at Marcus og Martinus ikke er tilgjengelig for intervjuer før kampen mot Bodø/Glimt. Da gjør vi det likt for alle, håper på forståelse for det.

Det sier faren tvillingene, Kjell Erik Gunnarsen.

NRK var i dag til stede på treningen, og da var begge brødrene i aksjon.

Martinus Gunnarsen er bedre kjent som artist, men han kan også spille fotball. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

21-åringene fra Grane på Helgeland kan uansett mer enn å danse og synge.

Marcus scoret faktisk 22 mål på 18 kamper for Mosjøen i 4. divisjon i fjor, og var svært delaktig i at laget rykket opp.

Martinus står med null mål, men han har også en mer defensiv rolle i laget.

Mosjøen har så langt kommet godt i gang i 3. divisjon avdeling 5. Helgelendingene ligger på en solid 6. plass med 10 poeng, et godt stykke unna nedrykksstriden.

Erkerivalene Rana FK ligger to plasser og to poeng foran. Nardo leder avdelingen med 18 poeng av 18 mulige.

Klar for fest

I Mosjøen er de i hvert fall klar for fest.

Leder Mona Berling i Mosjøen Fotball sier det allerede er solgt over 900 billetter.

– Men vi håper det vil komme enda mange flere, sier hun til NRK.

Tilskuerrekorden på Kippermoen stadion sies å være opp mot 5000. Den stammer fra da juniorlaget til MIL møtte Moss i cupfinalen i 1983.

Berling ser gjerne at den rekorden blir slått.

– Det hadde vært artig. Vi er i hvert fall forberedt på folkefest.

Sjansen for avansement er nok uansett lite. Historien taler heller ikke til Mosjøens fordel. Fire ganger har lagene møtt hverandre i cupen. Glimt har vunnet hver gang.

Rana 0-4 Bodø/Glimt: Se målene her Du trenger javascript for å se video.