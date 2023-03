Gråtkvalt Lundby etter VM-sølvet: – Mer enn jeg hadde håpet og drømt om

– En dag over all forventning. Jeg kjente på det i går, at jeg kanskje hadde noen muligheter, men jeg følte på at det var for mye å forvente. Jeg har vært så ustabil og med tanke på alt som har vært de siste to årene, så ... Jeg var egentlig bare her for å delta. Det er kjempemoro, sier en rørt og gråtkvalt Maren Lundby til NRK.

Etter bakkerekord i første omgang og et svev på 133 meter i finaleomgangen kunne Lundby juble for sin første individuelle medalje siden forrige VM, for to år siden i Oberstdorf.

– Dette er kanskje en av mine største seirer, sånn sett, for nå har jeg bevist for meg selv at jeg er tilbake.

Det har vært litt av en reise for Lundby, som ikke hadde budsjettert med medalje i Planica. Siden suksessen for to år siden slet med vektproblemer og sto over OL-sesongen for å komme i konkurransevekt på en forsvarlig måte.

Hun har blitt hyllet for åpenheten – og har nå kjempet seg tilbake til toppen.

– Når du har hatt det så tøft, har du tenkt at dette skulle gå?

– Nei, ikke alltid, sier Lundby mens tårene triller.

– Det er ganske uvirkelig etter alt som har vært de siste to årene. Jeg har hatt en ganske røff vei tilbake, så å stå her med en sølvmedalje er mye mer enn jeg hadde håpet og drømt om, sier hun.

TILBAKE PÅ PALLEN: Maren Lundby jubler for sølvmedaljen i onsdagens storbakkerenn. Foto: Heiko Junge / NTB

Kanadisk sensasjon

254 poeng holdt bare nesten til gull for Lundby, men sølvmedaljen smaker uansett svært godt etter noen krevende år. Hun ble bare slått av kanadiske Alexandria Loutitt, som tok gullet med 264.4 poeng.

De to var i delt ledelse etter den første omgangen og hoppet for gullet helt til slutt.

Lundby ga troen på norsk gull da hun satte utfor hoppkanten som nest sist i finaleomgangen, men et strålende hopp av Loutitt som aller siste hopper ut sørget for et historisk, kanadisk gull.

Uten at det la noen demper på stemningen i den norske hoppleiren.

– Det var egentlig et gull det her. Det føles slik, i hvert fall, sier landslagssjef Christian Meyer til NRK.

For den ferske verdensmesteren Loutitt var det stort å ta gullet foran Lundby. Hun beskriver henne som et forbilde.

– Det er ikke til å tro. Vi delte ledelsen etter første omgang og det var en jeg vokste opp med å se opp til. Da jeg vokste opp, tenkte jeg at jeg ønsker å være som henne. Å slå henne i konkurranse er ufattelig. Hun hadde så mye respekt for meg da jeg gjorde det, så det var helt utrolig, sier Loutitt til NRK.

– Hun viser hva en kvinne kan gjøre. Man har ingenting man skulle sagt med tanke på hvordan en kvinnes kropp bør se ut. Jeg synes det er stort skritt fremover. Ikke bare for kvinnesport, men også for kvinner, slår Loutitt fast.

Gullet hennes må kunne kalles en sensasjon. Canada har aldri før tatt VM-gull i hopp og 19-åringen har bare vunnet én gang i verdenscupen tidligere.

– I dag ble det vel egentlig to verdensmestere. En som får sølvmedalje og en som får gullmedalje. Det er fantastisk det Maren har gjort. I et flott hopprenn tar Canada sitt første VM-tittel gjennom tidene. En flott dag for hoppsporten og en veldig flott dag for norsk hoppsport. Ikke minst for Maren Lundby, som viser vei i langt større grad enn noen annen skihopper har gjort før henne, sier Clas Brede Bråthen til NRK etter at sølvmedaljen var i boks.

Dette er Lundbys tiende VM-medalje, og hyllestene renner inn:

– Jeg er usikker på om det har blitt gjort noe slikt tidligere. Det er rett og slett helt fantastisk. Jeg skal ikke gå inn på den historien som ligger bak, for det tror jeg ikke det går så bra å snakke om nå, sier Meyer.

– Det er helt, helt vilt. Fy søren. Jeg unner Maren det her så sykt mye. Hun har jobbet beinhardt og det er skikkelig fortjent, rett og slett. Det er rått å se at det går an, for det står det respekt av, sier Silje Opseth.

– Det er veldig imponerende. Det viser vel egentlig bare hvor god Maren er som utøver. Hun er veldig dedikert og har jobbet veldig hardt for det. Det er gøy å få være her med henne når hun gjør slikt, sier Anna Odine Strøm.

Veien tilbake kan du lese mer om her:

Bakkerekord

– Jeg tenkte «å fy fader». Det var helt sinnssyk høyde jeg hadde hele veien ned. Fytti rakkeren, jeg har aldri gått så høyt i mitt liv før, sa Maren Lundby til NRK etter monsterhoppet i Planica.

– Det er dette jeg har jobbet for. Det er fantastisk, la hun til.

Med strålende forhold svevde Lundby 139,5 meter før hun landet. Farten var stor, lengden lang, men nedslaget ikke perfekt. Det ga utslag på stilkarakterene. Men hoppet ble godkjent, selv om det så ut som høyrehånden til Lundby – så vidt det var – tok i bakken.

Det elleville hoppet ga ikke bare ledelse, det er også ny bakkerekord for kvinnene i Planica. Den gamle rekorden, satt av polske Kinga Rajda i 2019, var på 134 meter. Nå tilhører den Lundby.

Etter hoppet knyttet Lundby nevene og jublet, men så hakket mer skuffet ut da stilkarakterene kom.

– Vi skjelver ennå her oppe, sa landslagstrener Christian Meyer til NRK etter Lundbys svev.

Før finaleomgangen var Lundby i delt ledelse med kanadiske Alexandria Loutitt. Hun hoppet 134.5 meter med lavere fart, dårligere forhold, men med bedre stilkarakterer.

Lundby fikk 45 stilpoeng, mot 48 for Loutitt. Tyske Katharina Althaus, som var favoritt før rennet, blandet seg også inn i toppen, men 128 meter i finaleomgangen holdt ikke for tyskeren, som tok bronsemedaljen.

Tre norske blant topp ti

Det er Lundby som stjeler overskriftene med sin sølvmedalje, men det var totalt sett en god norsk dag i Planica: Anna Odine Strøm endte på 5. plass, mens Thea Minyan Bjørseth ble nummer åtte og sørget for at det var tre norske kvinner blant topp ti.

Silje Opseth endte på 16. plass.