Granerud avslører ukjent kneskade: – Det var tungt

Lørdag var Granerud tilbake på seierspallen i verdenscupen i hopp i Klingenthal. Han ble toer bak østerrikske Stefan Kraft.

2.-plassen er en solid opptur for Granerud etter noen meget tunge uker. Han vant i åpningshelgen i verdenscupen, men siden har formen sviktet kraftig. To ganger har han ikke klart å kvalifisere seg.

Etter hopprennet forteller Granerud til NRK at han slet med skader i knærne fra midten av juli til slutten av oktober.

– Jeg fikk jumper's knee i begge knærne og hadde tre-fire måneder i sommer der jeg måtte trene alternativt. Det var ganske tungt. Så jeg tror det er en medvirkende årsak til at det går litt mer opp og ned, sier han.

– Jeg håper det og at det ikke bare er sløvhet.

Ikke snakket om skaden

Granrud forteller at det som gjør at grunnen til at var tilbake på pallen lørdag, er at han er mer stabil i bakken.

MER STABILT: Halvor Egner Granerud har slitt med tilløpet denne vinteren. Foto: AGENCJA WYBORCZA.PL / Reuters

– Det som klaffer mest er at jeg klarer å sette meg ned i noenlunde samme posisjon i seks hopp på rad uten at det koster for mye, og det er første gang i vinter, sier Granerud.

Granerud har ikke tidligere snakket til pressen om skaden.

– Der fikk du et lite «scoop». Jeg har ikke fortalt det til noen. Det er noe man kan fortelle om når det går bra, og ikke som man skylder på når det går dårlig. Det har vært litt motbakke som har gjort at jeg har måttet prøve tenke litt annerledes, sier han.

– Har det vært tungt?

– Det er klart det var tungt. Det vet alle idrettsutøvere som har måttet gjøre litt andre ting. Du har lyst til å fyre løs og banke løs på kroppen hele tiden. Men av og til må man lytte til den også. Jeg vil mye heller banke løs på den nå på vinteren enn på sommeren, sier Granerud.

– Gjør noe med hodet

NRK-ekspert Anders Jacobsen har selv slitt med jumper's knee. Han forstår godt at oppladningen ikke har vært optimal.

– Du føler du ikke får lagt ned en god nok jobb. Du får ikke gjort samme type spensthopp og ikke like mange repetisjoner i bakken. Om det ikke har så mye å si på papiret, så gjør det noe med hodet til en skihopper, sier Jacobsen.

HODET: – Om det ikke har så mye å si på papiret, så gjør det noe med hodet til en skihopper, sier NRK-ekspert Anders Jacobsen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Granerud forteller det samme, at han har måttet gjøre endringer i trening.

– Spesielt var det veldig mye hopp opp og ned som jeg har måttet kutte ut. Men jeg perset på en test like før vinteren, så har jeg klart å ha det fysiske på plass. Så har det vært litt rust i det tekniske, sier Granerud.

Kvitt plagene

Granerud sier at han nå er kvitt plagene i kneet, og han tror han kan levere mer stabilt resten av vinteren.

– Jeg føler at jeg har klart å finne ut av veldig mye lurt den uka her, så får vi bare kjøre på videre.

– Frykter du det kan komme tilbake?

– Nei, altså, det får nå surre på det, sier han.

Jacobsen har også god tro på at ting nå skal flyte bedre for hoppstjernen.

– Det som er fint i en flytsone er at man ikke har så mange hopp eller tung trening. Du har mye vedlikehold i sesong. Du kan gå ned på mengde, og det vil nok gjøre at han ikke vil ha så store problemer. Det vil bli bedre utover sesongen, tror jeg.