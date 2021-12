Granerud avslørar krisegrep etter fiaskoen: «Dette må eg få eit svar på»

Ei samla hoppverd vart overraska då den regjerande samanlagtvinnaren av verdscupen ikkje klarte å kvalifisere seg til nokon av helgas renn.

Både i kvalifiseringa fredag og søndag var ikkje Granerud til å kjenne igjen, og landa på kulen. Internasjonale aviser skildra det som ein fiasko og sjølv var han skuffa.

På veg frå hoppsletta til TV-intervjua bestemde Granerud seg:

«Dette må eg få eit svar på».

Kort tid seinare tok Granerud kontakt med støtteapparatet. Planen var klar: Han ville bli igjen i Ruka for å finne årsaka bak den skuffande helga.

– Eg sende melding til Alexander (Stöckl) og nemnde det for Clas Brede (Bråthen) og dei andre at eg hadde lyst til å bli igjen. Bakken skulle eigentleg vere stengt, men Alex trefte på riktig dame. Ho opna bakken for meg måndag og vi fekk utsett avreisa ein dag, fortel Granerud til NRK heime i Trondheim.

– Har fått fleire svar

Trenar Andreas Vilberg vart igjen saman med Granerud og med hjelp av to norske prøvehopparar fekk dei køyrt opp spor slik at bakken var klar til trening.

Saman fekk dei jobba godt med teknikken og fann årsaka til den overraskande svake hoppinga.

– Eg fekk stadfesta overfor meg sjølv at det er enkle ting i helga som fekk store konsekvensar. Når eg ikkje gjer dei feila er eg ein veldig god skihoppar. Og så er det berre om å gjere og vere flink nok, grundig nok i alt ein gjer til å gi seg sjølv moglegheita til å vinne, fortel Granerud.

– Kvar står du no?

– Mentalt er eg litt usikker, men eg kjenner at eg står ganske normalt. Får eg gjort tinga mine, så har eg relativt nyleg fått stadfesta at eg er vanskeleg å slå, sjølv om det er litt vanskeleg å hugse no, innrømmer han.

Rapportane frå treninga måndag seier at Granerud hoppa betydeleg betre enn i helga. Det gir den regjerande samanlagtvinnaren ein tryggleik i fortsetjinga.

– Eg kjenner eg har fleire svar og ein betre ide om kva og kvifor ting skjer. Har ein kontroll på det kjenner eg det er enklare å gjere endringar og løyse ting på ein formålstenleg måte. Eg er mykje rolegare i kroppen no enn etter Nizjnij Tagil, sjølv om den helga gjekk mykje betre.

Sjå Granerud trene i Ruka her:

Sjølv om den nye omikron-varianten skaper bekymring, går talet innlagde på sjukehus over 65 år ned. Du trenger javascript for å se video. Sjølv om den nye omikron-varianten skaper bekymring, går talet innlagde på sjukehus over 65 år ned.

– Fleire ting irriterte

Landslagstrenar Alexander Stöckl har analysert video av treningsøkta på måndag og er godt fornøgd med svara han og Granerud fekk.

VELDIG POSITIVT: Alexander Stöckl er godt fornøgd med jobben som vart gjord på den ekstra treningsdagen i Ruka. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det ser heilt vanleg ut, han hoppar slik han pleier å hoppe på ski. Det var veldig positivt, seier Stöckl til NRK.

Saman har dei konkludert at det var mange ting som ikkje gjekk Graneruds veg i helga.

– Det er ei blanding. Han meinte sjølv han var sliten etter Nizjnij Tagil og så var det fleire andre ting som irriterte. Han fekk mellom anna ikkje bagasje og fekk dermed ikkje trena som dei andre. Og så hadde han sjølvsagt problem med teknikken og var uheldig med vindforholda, forklarer landslagstrenaren.

NRKs hoppekspert Anders Jacobsen meiner det var ei klok avgjerd å bli igjen og trene i den same bakken som han mislykkast i.

– Det var nok lurt av Granerud, og vi må rose ein fyr som blir igjen i Finland når dei andre dreg heim. Han kjenner nok at det var litt smårusk og noko uvisse, men han viser ein iver etter å finne tilbake og vi må ikkje gløyme at han vann førre helg, seier Jacobsen.

SLITEN: Forventningane som kom etter at Halvor Egner Granerud vann verdscupen samanlagt i fjor tok mykje krefter i oppkøyringa. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / Reuters

– Eg var sliten

Granerud meiner sjølv at forventningspresset på han før sesongen har hatt ein innverknad. For første gong har han hatt noko å forsvare, og det har kosta krefter.

– Eg var sliten i Ruka. Det har vore åtte månader med usannsynlege forventningar om at ting skal halde fram med å vere like bra som i fjor. Eg veit kor mykje eg har jobba for den sesongen i fjor, og kor mykje eg har jobba fram til sesongstart. Eg var ordentleg ferdig etter den første helga, men no kjenner eg meg pigg og klar igjen, fortel Granerud.

– Vart forventningane litt mykje?

– Eg trur det var noko av grunnen til at utladinga frå Nizjnij Tagil vart så stor som den vart. Når ein kjem brått og slår gjennom får ein høyre veldig ofte at det er ingen som klarer å følgje opp, seier han og held fram:

– Då eg starta sesongen med tredje- og førsteplass kjendest det litt som ein langfinger til alle, men så enda eg jo opp med å gi ein klem til alle kritikarane i staden, avsluttar Granerud med eit lite smil om munnen.

Fredag hoppar Granerud og dei andre hopparane i polske Wisla. Om Granerud gir ein langfinger eller ein klem til kritikarane kan du sjølvsagt følgje på radio NRK Sport.