Graham Hansen i branndrama: – Jeg hadde helt panikk

– Det var en ekkel opplevelse. Flammene stod ut og vi hadde ikke kontroll på situasjonen. Jeg hadde helt panikk da jeg hoppet i vannet. Vi var ganske nære land, men hadde vi vært ute på havet, så hadde det ikke vært så lett å bli funnet hvis du kaster seg til sjøs, sier Graham Hansen til VG.

Det var nettstedet drm24.no som først omtalte saken. Ifølge politiet var det båtmotoren som tok fyr etter rundt ti minutter på sjøen, og flammene spredde seg raskt til plastbåten.

I løpet av kort tid var RIB'en, som er eid av familien, overtent. Bilder fra

Uskadde

Graham Hansen og moren Bettina så ingen annen utvei enn å få på seg redningsvester og kaste seg i sjøen. Etter en svømmetur på mellom 50 og 100 meter ble de tatt hånd om av helsepersonell på land.

Faren Petter Normann Hansen forteller til NRK at det går bra med både datteren og kona.

– De er i god behold, men de kjenner på situasjonen. Det ble et samtaleemne rundt middagsbordet, men så får man prøve å se det positive i det. Det er mulig det kommer en reaksjon senere, men det går veldig bra med begge nå, sier han.

EM-KLAR: Graham Hansen er selvsagt med i den norske EM-troppen. Foto: Harald Thingnes

Den 22 år gamle Oslo-jenta er en av landslagets store profiler og sentral i jakten på suksess under EM i Nederland denne sommeren. Så sent som onsdag ble hun tatt ut i troppen.

– Jeg var redd båten skulle eksplodere. Jeg er litt sjokkskadet, sier Wolfsburg-spilleren.

Følte båten drev etter dem

Pappa Petter forteller at Graham Hansen ringte ham før de kastet seg i vannet, men samtalen ble brutt.

Han var derfor svært bekymret i rundt 15 minutter før han fikk vite at de begge hadde kommet seg trygt i land.

– Det ble en sjokkartet opplevelse siden båten også drev etter dem. Det var sterk strøm der, så de følte at båten liksom fulgte etter dem. De var redd for at det skulle eksplodere, men brannvesenet var tydelige på at det ikke ville skje, forteller han.