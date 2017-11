Graabak gikk på trynet i over 70 km/t: – Jeg får ikke så lett blåmerker

– Jeg er stiv, støl og har en fot som fikk seg en trøkk.

Det sier Graabak til NRK omtrent et døgn etter at han falt i verdenscuprennet i kombinert søndag ettermiddag.

Det var i en av de siste utforkjøringene at nordmannen gikk i bakken. Da var hastigheten over 70 kilometer i timen, forteller Graabak. Han går ikke selv med GPS-måler, men flere av de andre løperne ble målt til hastighet over 70 kilometer i timen.

Blant annet hadde Jan Schmid en fart på 72 kilometer i timen.

– Det var veldig isete og oppkjørt der, men heldigvis får jeg ikke så lett blåmerker, forteller Graabak.

FALT: Her går Jørgne Graabak på trynet rett før innspurten.

Stiv nakke

Da han kom til mål var han full av adrenalin og kjente ingen smerter. I intervjuet med NRK var det en tydelig skuffet Graabak som fortvilte over at seieren trolig glapp.

Dagen derpå er adrenalinsnivået betraktelig lavere, og da kommer smertene.

– Jeg er litt stiv i nakken, det er det verste. men vi har med oss kiropraktor på tur, så det blir litt massasje, forteller han.

Kroppen er dog ikke det verste. I fallet, der også Akito Watabe ble dratt med, fikk Jørgen Graabak hull tvers gjennom skien.

– Det verste er at jeg har ødelagt et veldig godt par. Det ble hull gjennom skien, antakeligvis av en stav, forteller Graabak.

Må tette hullet

Nå krysser han fingrene for at noen i Fischer finner opp kruttet. Eventuelt hvordan man skal tette hullet i Graabaks ski.

– Jeg vet ikke hva som skjer. De skal forsøke å reparere dem på onsdag. Det er veldig viktig, så jeg venter utrolig spent på telefonen på onsdag, sier Graabak.

Ifølge den doble OL-vinneren er det snakk om et så godt par at det kan være forskjellen på gull og gråstein i Pyeongchang.

– Ja. Det kan være et sånt par, sier han.