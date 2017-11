Graabak tror han falt fra seier: – Det gjør vondt

– Oi oi oi, det der... Det gjør vondt. Det kjenner jeg. Det gjør det.

Det var Jørgen Graabaks korte oppsummering av uhellet under søndagens kombinertlangrenn etter at han først ga uttrykk for at han kunne tenke seg å slippe NRK-intervjuet i pressesonen.

– Jeg føler jeg mistet en verdenscupseier der. Posisjonen var fryktelig god. Jeg følte meg veldig fresh. Det er surt, sier en skuffet trønder.

Startet langt bak

Espen Andersen hadde det beste utgangspunktet av nordmennene foran langrennet mens Graabak gikk ut over ett minutt bak lederen Maxime Laheurte.

Inn i den siste utforkjøringen før mål lå 26-åringen an til å kunne kjempe om seier, men ramlet plutselig, dro med seg Akito Watabe, mistet alle sjanser til pallplass og endte som nummer ni.

– Jeg er usikker på hva som skjedde. Det gikk fort. Eric Frenzel skar inn foran meg, og jeg hektet med ham eller et eller annet. Det smalt hvert fall.

Graabak etter fallet Du trenger javascript for å se video.

Sportssjef for kombinert i Norges Skiforbund, Ivar Stuan, sto sammen med Graabak og i pressesonen. Han forsøkte å trøste den nedbrutte trønderen.

– Han var helt sjef her ute og hadde vunnet. Det er voldsom fremgang. Nå er vi på skuddhold så det monner, sier Stuan.

– Kjedelig. Vi hadde mest troen på Jørgen mot slutten, og det kokte litt da han gikk i bakken der. Men det er positivt at han er med i kampen. Det var vi ikke så ofte i fjor, sier landslagstrener Kristian Hammer.

Ikke forbannet

Japaneren Akito Watabe mistet skien i uhellet der Graabak falt, men vant likevel Ruka-touren. I pressesonen var han opptatt av å få frem at han ikke var sint på nordmannen.

– Nei, nei, nei. Jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg kom meg ikke unna. Uansett er jeg glad for å vinne touren, sier Watabe.

Johannes Rydzek vant søndagens renn foran Eric Frenzel. Espen Andersen ble beste nordmann på sjetteplass, Graabak endte som nummer ni og Magnus Moen nummer 14 etter et imponerende langrenn.

– I dag minnet det litt om en god, gammel Moan i sporet. Det fløt veldig bra, sier Moan.