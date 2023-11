Bodø/Glimt spilte periodevis strålende fotball og slo Stabæk 4–0 på Nadderud. Det betyr Glimt på vei hjem til Bodø søndag kveld kan bli seriemester for tredje gang fire år hvis Strømsgodset slår Tromsø. Og uansett utfall i den kampen, har bodøværingene nå et forsprang det blir vrient å gjøre noe med.

Men dessverre skulle kampen på Nadderud handle om noe annet enn det som kan ha vært avgjørelsen i gullstriden.

Mot slutten av første omgang måtte Mushaga Bakenga ta en alvorsprat med tilskuerne på Nadderud. I pausen kom det fram hvorfor.

– Helt bak mål

I et intervju på TV 2 forteller Glimt-kaptein Patrick Berg at lagkamerat Brice Wembangomo ble utsatt for et grovt rasistisk tilrop.

– Personlig hørte jeg det ikke, mens Brice går bort til dommeren og gir beskjed om at det blir ropt «jævla svarting» etter ham, sier Berg.

Og fortsetter:

– Jeg synes det er helt sjokkerende. Helt bak mål. Og jeg ønsker at de som har gjort det får en lang, lang straff, for det hører ikke hjemme verken på fotballbanen eller andre steder samfunnet, så det må vi få slutt på med det samme.

IKKE I TVIL: Brice Wembangomo er tydelig på at han ble utsatt for et rasistisk tilrop, Foto: Terje Pedersen / NTB

– Hører «du må ikke finne på ting»

Etter kampen forklarer Wembangomo selv hva som skjedde.

– Jeg skyter en ball i hodet på «Mush» med et uhell, og så hører jeg de roper masse dritt til meg, sier han til TV 2.

– Det skal selvfølgelig ikke skje. Men det skjer gang på gang på gang på gang, så det er på tide å gjøre noe med det.

Wembangomo er preget av episoden.

– Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Og rett etter at de sier det, så hører jeg de sier at «du må ikke finne på ting». Vi leder 3–0. Hvorfor skal jeg si noe sånt bare for å si det? Det er først og fremst frustrerende, sier han til TV 2.

– Går innpå meg

Til NRK erkjenner han at han var usikker på om han skulle si fra om det han hørte. Det gjorde han ikke sist han opplevde noe lignende.

Men han valgte å slå alarm.

– Man må si fra, ellers kommer man ingen vei. Så jeg er glad for at jeg sa ifra, sier han.

Han føler ikke rasisme er et økende problem, men et konstant problem.

– Jeg har den hudfargen jeg har, og jeg prøver heller å tenke på kjærligheten jeg får fra folk rundt meg enn å grave meg selv altfor langt ned når sånt skjer. Men det går innpå meg, jeg skal ikke stå her og lyve om det, sier han til NRK.

JUBEL: Bodø/Glimt kunne feire fire mål på Nadderud. Gullfesten nærmer seg. Foto: NTB

– Har ikke hørt noe

Mushaga Bakenga har selv tatt et kraftig oppgjør med rasisme i fotballen denne sommeren, og jobber aktivt med en kampanje for å bli kvitt problemet.

Til NRK sier Stabæk-spissen at han reagerte med vantro da dommeren fortalte ham om rasistiske tilrop.

– Jeg glemmer kampen og vil bare løse saken og si ifra, og stå opp for Brice og si at dette er ikke greit. Reaksjonen fra Stabæk Support var at nei, dette har ikke skjedd, og da velger jeg å tro på det. Og så venter jeg og ser på bevis, sier Bakenga, før han understreker:

– Jeg vil heller ikke si at Brice lyver, jeg føler klubben har håndtert saken veldig bra så langt.

Daglig leder Jon Tunold i Stabæk forteller til NRK at han også oppsøkte supporterne i pausen.

– De sier de ikke har hørt noen ting. Det er trist hvis det er noe. De tar garantert avstand fra rasisme. Vi snakket med vekterne, vi snakket med vekterne, og det er ingen som er hørt noe. Vi håper det er en mistolkning av noe som er blitt ropt, sier han.

– Gjør alt vi kan

Tunold understreker samtidig at Stabæk vil fortsette undersøkelsene, blant annet ved å høre igjennom opptak fra kampen.

Bjørnar Posse Sandbøe, som er leder i Stabæk Support, skriver følgende i en SMS til NRK etter kampen:

«Jeg har snakket med Brice etter kampen. Han mener at han hører noe rasistisk i forbindelse med innkast der Bakenga fikk ballen i hodet. Vi har snakket med spillere, støtteapparatet, fjerdedommer, PSS, innspillingsleder, frivillige, folk foran og bak på 4 ulike tribuneseksjoner og gått igjennom kampsendingen, og vi har ikke funnet noen som har hørt noe. Vi har uansett forsikret Brice personlig om at vi tar dette på største alvor og gjør det vi kan for å følge det opp.»

– At de tar det så alvorlig setter jeg veldig stor pris på, sier Wembangomo til NRK.