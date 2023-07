– Folk er sjokkert. Det er mange som ikke tror at dette skjer, sier Bakenga til NRK.

Intervjuet finner sted en drøy halvtime etter at den norsk-kongolesiske fotballspilleren på Instagram valgte å dele noen av meldingene som har havnet i innboksen hans.

Meldingene er så grove at NRK velger å ikke gjengi dem, og inneholder nedlatende og rasistiske ytringer mot Bakenga og hans familie.

– Det skjer iblant med Vinícius Júnior i Real Madrid og Lukaku i Inter, og folk tenker at «dette skjer jo ikke her». Det er alltid klassikeren, «vi visste ikke at dette skjer med deg, med dere i norsk fotball», men det gjør det. At folk blir sjokkert, det gjør det egentlig enda viktigere å få det opp og fram, sier 30-åringen.

– Hardere og hardere ord

Bakenga forteller at han har opplevd rasisme gjennom hele sin fotballkarriere – for ikke å si hele sitt liv. Og til tross for mye oppmerksomhet rundt problemet, opplever han ikke at situasjonen er blitt bedre. Snarere tvert imot.

– Det har blitt mer og mer i det siste. Det har blitt hardere og hardere ord, og det sendes ikke bare til meg, men det også til folk rundt for å ta meg. Det synes jeg er veldig synd, sier han alvorlig.

FÅR HØRE DET: Mushaga Bakenga misset fra straffemerket mot Sandefjord. Da renner innboksen full av rasisme. Foto: NTB

Omfanget påvirkes av prestasjonene på fotballbanen. Etter at han misset et straffespark mot Sandefjord søndag kom en ny bølge.

– Hvordan oppleves det?

– For å være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke. Det er klart jeg har blitt ganske hardhudet med årene. Jeg bryr meg ikke på mine vegne, men jeg bryr meg på vegne av andre som får dette og faktisk blir påvirket. Det er for deres del jeg blir irritert, sier han.

– Får aldri slutt på det

Bakenga forteller om lagkamerater som har blitt nedbrutt av rasisme. Mest bekymret er han for barn og unge.

– Jeg vet det er mange unge spillere som slutter med fotball eller spiller med frykt på grunn av sånne meldinger, og mister kjærligheten for spillet, så det er egentlig for deres del jeg føler tiden er inne, sier han om hvorfor han sier fra nå.

HARD HUD: Mushaga Bakenga prøver å være seg selv, til tross for at han har opplevd rasisme gjennom hele oppveksten og karrieren. Foto: NTB

Hans viktigste råd er egentlig ganske dystert. Bakenga mener nemlig det beste man kan gjøre er å prøve å la hetsen prelle av.

– Vi får aldri slutt på det, men vi kan tenke at våre unge, mørke spillere i Norge i hvert fall er forberedt på det som kommer, klarer å overse det og ikke lar seg påvirke av det, sier han til NRK.

– Hva sier det om samfunnet vi lever i når du sier at dette blir vi ikke kvitt, så vi får bare leve med det, det er et trist utgangspunkt?

– Det er veldig trist. Og vi kan bli kvitt noe av det, men jeg tror aldri det kommer til å gå helt bort, for det har bare økt i det siste, dessverre. Det sier bare at samfunnet går i en feil retning, og det har det gjort i en god stund for oss som har levd litt, sier han.

Og utdyper:

– Det virker som at på grunn av internett og sosiale medier, så er det så veldig mye enklere å kunne gjemme seg bak tastaturet og lire av seg det verste av det verste.

– Flaut, trist og urovekkende

Mushaga Bakenga forteller at han aldri har anmeldt rasisme.

– Men det frister iblant å gjøre det, erkjenner han.

– Hvorfor har du ikke gjort det?

– Jeg tror ikke det er en lærepenge å hente her. De vil ha en reaksjon, og får de ikke en reaksjon, så tror jeg etter hvert de går lei selv. Det kan ikke være noe gøy å ha et liv der det skjer noe på en bane som du ikke har noe med å gjøre, og så skal du gå inn og sjikanere og ikke få noe svar – da tror jeg du føler deg enda mindre, sier Bakenga

Derimot har han å prøvd å kontakte noen av dem som har sendt hets. Bakenga forteller at de som svarer gjerne legger seg helt flate. De fleste svarer aldri, men fortsetter i stedet å sende sjikane.

REAGERER: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er blant dem som har latt seg sjokkere over de grove meldingene Bakenga har delt.

– Det er flaut, trist og urovekkende at man ikke har kommet lenger i denne kampen, men fotballen er og blir et påskudd for å få ut noe som åpenbart må være egne frustrasjoner på helt uskyldige, sier Saltvedt.

– Så feil kunne man ta

Han er imponert over at Bakenga nå sier fra, men håper han tar feil når han konkluderer med at problemet er umulig å bli kvitt.

– Jeg håper ikke alle blir sittende igjen med den realitetsorienteringen, for man kan ikke gi seg. Men det er kjempetrist at det er som det er. Hele samfunnet burde ha kommet seg lenger, sier Saltvedt, som forstår Bakengas utgangspunkt.

– Han har vært igjennom veldig mye av dette og vet hva han snakker om, og han vet hvor man må begynne for å skape seg en eller annen trygghet på at dette er mulig å forholde seg til. For en god del unge kan det bli for tøft. Det er ganske stygge ting som kommer, fastslår sportskommentatoren.

Bakenga er litt overrasket over hvor sjokkerende andre opplever hetsen han må leve med.

– Vi hadde en periode under koronapandemien der det var noen fotballedere som mente at nei, vi har ingen rasisme i norsk fotball. Så feil kunne man ta. Vi er veldig flinke til å distansere oss, og derfor blir sjokket enda større, konstaterer han.