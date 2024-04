Glimt viste muskler og vant hele 5-0 mot LSK på Åråsen søndag kveld.

Tapet er av de sjeldne for Lillestrøm.

Dette var nemlig LSKs største hjemmetap siden de tapte 0-5 mot Rosenborg 9. august 2015.

– Vi går bort fra kampplanen på 2–0.

– Det er helt jævlig selvfølgelig. Når du blir maltraktert, er det ikke noe morsomt å være fotballspiller. De dagene kommer de også, sier LSK-kaptein Ruben Gabrielsen.

– Er det Glimt som er gode eller er det dere som er under pari i dag?

– Begge deler, absolutt. Vi er under pari og de er et ekstremt godt fotballag. Vi får en leksjon i fotball og effektivitet, sier Gabrielsen.

Han konkluderer:

– Det er ingen som vil tape 0–5 og bli pissa på.

Glimt reiser dermed fra Åråsen med full pott, ni av ni mulige poeng etter tre kamper i Eliteserien og null innslupne mål.

For Lillestrøm ser det hakket dystrere ut. Under Andreas Georgsons ledelse har LSK tapt to av to hjemmekamper så langt og står med tre poeng etter borteseieren mot Haugesund sist.

SCORET: Nino Zugelj jubler for mål under eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Bodø/Glimt på Åråsen stadion. Foto: Javad Parsa / NTB

– Deilig

1-0 kom etter bare 11 minutter. Jostein Gundersen utnyttet et sovende LSK-forsvar og spilte en følsom og lang ball inn midt foran mål, der Nino Zugelj ventet umarkert. Vingen hadde få problemer med å stille in siktet og sende gjestene i ledelsen med en fin avslutning.

– Jeg liker å vise at jeg ikke kun kan forsvare meg, så det var deilig, sa Gundersen i pauseintervjuet med TV 2 om den vakre målgivende pasningen.

Lillestrøm-forsvaret burde nok gjort en bedre jobb foranledningen til målet, men Glimt takket og bukket.

Gultrøyene kom mer og mer med i kampen etter hvert, og skapte både to og tre relativt store sjanser. Men da både Thomas Lehne Olsen og Ylldren Ibrahimaj misbrukte mulighetene for hjemmelaget, sto det 1-0 til gjestene da lagene gikk til pause.

– Kjetil var veldig, veldig misfornøyd med den første omgangen vår. Det er jeg helt enig med han i. Jeg tror alle kjente på selv at vi hadde mye mer å gå på. Da var det bare opp til oss å få det ut i andre omgang og det synes jeg vi svarte greit på, sier Glimt-kaptein Patrick Berg til TV 2 etter kampen.

– Et spesielt øyeblikk

Andre omgang var bare ni minutter gammel da Glimt økte ledelsen. Eric Kitolano slurvet bort ballen, Patrick Berg overtok og tok fem skritt før han dunket inn 2-0 med et vakkert langskudd fra langt hold.

– Se på dette her, det er jo 35 meter. For et tilslag og for et treff. Men en skrekkelig feilpasning av Kitolano, oppsummerte TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

Fem minutter senere var det den 22-årige stjernespilleren Albert Grønbæks tur til å by på seg selv. Han hamret inn 3-0 med en vakker avslutning og drepte med det LSKs håp om poeng.

TUNGT: LSK vil nok glemme søndagens kamp fortest mulig Foto: NTB

Men Glimt ga seg ikke der. Gjestene straffet LSK på en kontring, og for en måte de gjorde det på. Med én og to berøringer spilte Jens Petter Hauge og Sondre Sørli seg fri – før ballen havnet hos Håkon Evjen foran mål. Han tok seg god tid og satte inn 4-0 på kontant vis

– Det er en mønsterkontring. Nå har de scoret på mange forskjellige måter, men det kan ikke gjøres bedre. Det er lekent, det er effektivt, det er nydelig fotball igjen av Bodø/Glimt, sa Stamsø Møller etter scoringen.

I det 81. minutt økte Glimt til 5-0 da Kasper Høgh satte inn sin første scoring i Glimt-trøya.

Det ble også sluttresultatet.

Nå er det en uke til lagene skal ut i neste kamp. Lillestrøm møter Sandefjord på bortebane søndag 21. april, mens Glimt skal ut i toppoppgjør mot Molde på Aspmyra samme kveld.