– Det er ganske utrolig. De var egentlig ikke en av favorittene før sesongen.

Det sier Viaplays Bundesliga-kommentator Eivind Bisgaard Sundet til NRK få timer før han potensielt kan kommentere Bayer Leverkusen inn til seriegull for første gang.

Med seier hjemme mot Werder Bremen klokken 17.30 vil den historiske Bundesliga-tittelen være i boks med fem serierunder igjen, og da tror Sundet det vil ta av for de drøyt 30.000 tilskuerne på et utsolgt BayArena.

– Jeg tror det kommer til å bli helt vilt. Det er mange som har stått der i mange år. Jeg tror det kommer til å bli banestorming og full pakke, sier han.

LYDEN AV TYSK FOTBALL: Eivind Bisgaard Sundet. Foto: Viasat

– Dette er ikke noe som kommer til å bli lagt merke til i kun Leverkusen, men i hele Tyskland. Folk er ganske lei av Bayern München nå, sier Sundet og sikter til den tyske storklubben som har vunnet 11 strake seriemesterskap.

– Nå ønsker vi å lage historie med fansen. Det er en veldig spesiell kamp for oss spillerne, og vi skal gjøre alt vi kan for å avgjøre det på søndag, sier Leverkusen-spiller Granit Xhaka.

«Neverkusen»

Sundet har faktisk aldri kommentert et annet lag enn Bayern vinne Bundesliga. Selv om han tror Leverkusen avgjør seriemesterskapet i søndagens kamp, er det noe i ham som ikke klarer å tro at Bayern München ikke vinner Bundesliga før Leverkusen står der med pokalen.

Og selv om Leverkusen er pyntet til fest, har de best erfaring med å rote det til på målstreken.

Spesielt i 2001/02-sesongen ble det en brutal avslutning på sesongen for trippel-jagene Leverkusen.

BARE NESTEN: En tårevåt Michael Ballack (til venstre) trøstes av manager Reiner Calmund etter at Bundesliga-tittelen røk med ett poeng til Borussia Dortmund i 2002. Foto: REUTERS

Først glapp seriegullet med ett poeng til Borussia Dortmund etter at Leverkusen tapte to av de tre siste kampene. Deretter ble det 2-4-tap for Schalke 04 i finalen i den tyske cupen og 1-2-tap for Real Madrid i finalen i Mesterligaen.

Da kom kallenavnet «Neverkusen» – eller «Vizekusen» på tysk.

– Det har vært identiteten som Tyskland har gitt til hele klubben. De er laget som alltid svikter når det gjelder, sier Sundet.

– For Bayer Leverkusen er det veldig fint at de får kvittet seg med det spøkelset der.

31 år siden sist

Selv om Bayer Leverkusen aldri har vunnet ligaen, har de noen få troféer å vise til.

I 1988 vant de Uefa-cupen (nåværende Europaligaen), mens de gikk til topps i den tyske cupen i 1993.

Sistnevnte er fremdeles den siste pokalen klubben kunne løfte.

– Jeg er veldig glad for at min tidligere klubb Bayer Leverkusen endelig skal få feire sitt første tyske seriemesterskap, skriver Erich Ribbeck i et brev til Leverkusen-trener Xabi Alonso, ifølge Bild.

SUKSESS MED LEVERKUSEN: Erich Ribbeck vant Uefa-cupen som Leverkusen-manager. Her som tysk landslagssjef i EM i 2000. Foto: ROBERTO PFEIL / AP

Ribbeck ledet Leverkusen i to perioder på 1980- og 90-tallet, og førte klubben til seieren i Uefa-cupen.

Han er ikke i tvil om hvor Bundesliga-tittelen rangeres i troféskapet til klubben.

– Dette seriemesterskapet er definitivt mer verdifullt enn seieren vår i europacupen den gang, skriver Ribbeck.

Ellevill rekke

Måten Bayer Leverkusen potensielt kvitter seg med stempelet som en nestenklubb, har vært av det imponerende slaget.

På 42 kamper i alle turneringer har Xabi Alonsos mannskap 37 seire, fem uavgjort og null tap.

Hvis rekken på kamper uten tap forlenges til 43 mot Werder Bremen, skriver Leverkusen selv at det vil være tangering av rekorden i de europeiske topp fem-ligaene satt av Juventus fra mai 2011 til mai 2012.

– Det er helt vilt, sier Sundet om den rekken.

Uten tap har også Leverkusen satt seg i posisjon til å vinne hele tre troféer. I tillegg til å være formaliteter unna Bundesliga-tittelen, er de storfavoritter i den tyske cupfinalen mot nivå to-klubben Kaiserslautern 25. mai.

I Europaligaen har de et strålende 2-0-utgangspunkt før torsdagens returoppgjør mot West Ham i kvartfinalen, og siden Liverpool tapte 0–3 for Atalanta regner Sundet Leverkusen som favoritter også i den turneringen.

– Man snakker ofte om The Invincibles i Arsenal, men de tapte jo i andre turneringer. Den rekken er så lang nå. Det er oppe blant tidenes mest imponerende lag, sier Sundet.