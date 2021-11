Dermed fortsetter Glimts Europa-eventyr også i 2022. Vinner de siste gruppespillkamp mot Zorya Luhansk 9. desember, er de også sikret gruppeseieren og går rett til åttedelsfinale.

– Hadde du sagt til meg før vi gikk inn i turneringa at vi er videre med en kamp igjen, hadde jeg tatt det. Det er fantastisk, sa trener Kjetil Knutsen til Viaplay etter kampen.

Sondre Brunstad Fets sendte Glimt i ledelsen 25 minutter ut i kampen. Brede Moe kom seg gjennom det første pressleddet og sendte ballen til Pellegrino. Med en lekker chip leverte han ballen perfekt inn i løpsbanen til Brunstad, som styrte ballen til venstre for keeper.

2-0-målet kom fem minutter før full tid. Ola Solbakken dro seg forbi CSKA-spillere på kanten og slapp ballen flott til Erik Botheim inne i feltet. Via en forsvarer satte han ballen i mål.

– Jeg synes første omgang i dag er veldig bra, så er andre omgang litt ned, men vi viser vi har X-faktor i laget når vi scorer 2-0-målet. Det er ren «power» fra Ola som sprinter fra alt og alle, sa Patrick Berg til Viaplay etter kampen.

Se høydepunktene fra kampen i klippet under:

MÅLENE: Se høydepunktene fra kampen. Du trenger javascript for å se video. MÅLENE: Se høydepunktene fra kampen.

Rett i angrep

Glimt gikk til angrep fra start. Allerede i det tredje minutt fikk Erik Botheim en enorm mulighet. Glimt spilte seg flott gjennom Sofia-forsvaret og Brunstad Fet dytter ballen til en upresset Botheim. Keeper Busatto var raskt nede og stanset forsøket.

Etter at Brunstad Fet hadde sikret ledelsen, var Ola Solbakken og Amahl Pellegrino begge nær ved å doble ledelsen like før pause.

Men verken de eller noen andre Glimt-spillere greide å doble ledelsen før hvilen. Og det kunne kostet nordlendingene dyrt.

GULLDUO: Ola Solbakken og Erik Botheim kunne juble etter at sistnevnte hadde doblet ledelsen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Etter pause var nemlig CSKA Sofia langt mer med i kampen og kom til flere brukbare sjanser.

– I dag gjør vi en solid første omgang, men mister så litt kreativitet med ball og er upresise og mister litt intensitet i presset. Første omgang er god, men andre omgang er rotete, sa Knutsen

Men Glimt holdt unna og da Erik Botheim doblet ledelsen var det ikke lenger noen tvil på Aspmyra.

Avgjør selv

Også i den første kampen mellom de to lagene slet Glimt med å score. Den gang endte det med 0-0 og poengdeling selv om Erik Botheim stanget ballen i mål to og et halvt minutt på overtid. Dommeren blåste nemlig frispark og annullerte målet til store protester fra Glimt-spillerne.

Poenget mot Glimt er faktisk det eneste bulgarerne har fått med seg i gruppespillet.

Etter det første oppgjøret mot CSKA har det derimot gått veien for de gulkledde. Det toppet seg da Jose Mourhinos Roma ble slått hele 6-1 på Aspmyra i oktober. To uker senere holdt de 2-2 på Olympiastadion i Den evige by.

Og nettopp Roma er det eneste laget som kan ta fra Glimt direkte avansement til åttedelsfinalen. De slo utklasset Zorya Luhansk 4-0 torsdag og er poenget bak Glimt.

Dersom Roma slår CSKA i siste gruppespillkamp må dermed Glimt slå Zorya. Avgir Roma poeng er nordlendingene uansett gruppevinnere.