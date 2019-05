Glem mesterligafinalen - dette er verdens mest lønnsomme fotballkamp

På Wembley 27. mai møtes to lag i en lavere divisjon enn Liverpool og Tottenham for å spille om enda større beløp.

Da er det duket for opprykksfinale i Championship og kamp om den siste plassen i neste sesongs Premier League.

Det er enorme kontraster mellom Englands to øverste divisjoner, og oppgjøret kalles ofte «verdens mest lønnsomme fotballkamp».

– Enorm forskjell

Det skjønner man når man vet at vinneren av finalen ikke bare får sportslig heder og ære i form av opprykk til den øverste divisjonen. En seier i opprykksfinalen og en plass i Premier League anslås å være verdt rundt to milliarder kroner.

Bare den lukrative TV-avtalen sikrer opprykkslagene rundt én milliard.

FOTBALLKOMMENTATOR: Thore Haugstad

– Finansielt sett er det enorm forskjell på Premier League og Championsship. Disse TV-pengene fører til at lag som Aston Villa, eller andre som skulle rykke opp, får muligheten til å bygge mye bedre lag, og å styrke klubben på mange ulike måter, sier NRKs fotballkommentator Thore Haugstad.

Verdien er faktisk det dobbelte av Liverpools mesterligadeltagelse i år.

Ifølge fotballfinansbloggeren Swiss Ramble har Liverpool hentet inn i overkant av en milliard kroner (107 millioner euro) på mesterligaen 2018/19 i form av deltagelse, TV-inntekter og prispenger.

For finalemotstander Tottenham er tallene 101 millioner euro. Det er svimlende inntekter, og tallene ser bare ut til å stige år for år.

Mesterligafinalen spilles 1. juni i Madrid, og da kan det bli ytterligere bonusutbetalinger til et av lagene.

KUNNE JUBLE: Aston Villa sikret plassen i playoffinalen på Wembley med seier over West Bromwich tirsdag kveld. Foto: Carl Recine / Reuters

– Har struktur til å holde seg oppe

De to siste årene er det henholdsvis Huddersfield (2017) og Fulham (2018) som har vunnet opprykksfinalene på Wembley. I år rykker begge ned igjen til Championship. Likevel fortsetter klubbene å motta penger.

– Du får ikke bare penger den første sesongen du spiller i Premier League. Dersom du rykker ned igjen sesongen etterpå får klubbene penger fordelt utover de neste sesongene. Men det ideelle er jo at de blir værende i Premier League, etablerer seg og sanker TV-penger over lang tid, og plutselig har hele klubben rykket opp ett hakk, sier Thore Haugstad.

– På tide å komme seg videre

DRØM: Leeds-fansen drømmer om Premier League-neste sesong. Men først gjenstår to hinder. Foto: Ed Sykes / Reuters

Aston Villa er klare for finalen etter seier mot West Bromwich tirsdag kveld. I finalen møter de Derby. Dermed er det duket for at to tidligere lagkamerater i Chelsea møtes: Frank Lampard leder Derby, John Terry leder Aston Villa.

– Klubbene som kjemper om opprykk nå har fanbasen og strukturen til å holde seg oppe over lang tid. Derfor betyr det ekstra mye for disse, mener Haugstad.

Den tidligere fotballstorheten Leeds avsluttet på 3.-plass på tabellen og må finne seg i å være knepen favoritt.

To milliarder kroner er mye penger for klubben, som i 2017 fikk 7,5 millioner pund fra TV-avtalen for Championship.

– Det er på tide å komme oss videre, sa klubbeier Andrea Radrizzani i et intervju med BBC i 2018.

– Slitt etter overforbruk

– Vi taper penger og skaper samtidig et underholdningsprodukt som er etterspurt av alle, sa han.

Han viste til at en klubb som Leeds blir sett av mellom 500.000 og 600.000 seere på Sky, men får bare et sted mellom 2 og 2,5 millioner pund for å bli vist på TV. Resten kommer fra avtalen med English Football League.

Leeds har slitt med ringvirkninger av klubbens vanvittige bruk av penger på 90-tallet i mange år. Klubben, som sist ble ligamester på øverste nivå i 1992, rykket ned fra Premier League i 2004 etter å ha spilt i mesterligaen fire år tidligere. Siden har den ikke tatt steget opp igjen.

Les også: Snart kan Leeds våkne fra marerittet som har vart i 15 år

– Bielsa kan forlate klubben

OMDISKUTERT: Leeds kan risikere å miste trener Marcelo Bielsa dersom det ikke blir opprykk til Premier League. Foto: Craig Brough / Reuters

Thore Haugstad mener Leeds trenger dette opprykket, og at sjansen nødvendigvis ikke kommer igjen med det første.

– Dersom de ikke rykker opp er det ingen garanti for at de kommer til å henge med i toppen av Championship neste sesong. Trener Marcelo Bielsa kan forlate klubben når som helst. Han er veldig uforutsigbar og impulsiv. Han har sagt opp i klubber to dager etter at han tok over. Han var trener i Marseille i én sesong, men trakk seg umiddelbart etter å ha tapt første kamp sesongen etter. Det er ingen som vet hvor lenge han blir. Dersom de ikke vinner «playoffen» skal du ikke se bort ifra at Bielsa forsvinner ganske kjapt, eller at laget rykker nedover på tabellen neste sesong, mener Haugstad.

Aston Villa vant til slutt 4-3 i straffesparkkonkurransen i returoppgjøret mot West Bromwich tirsdag kveld. Villa vant 2-1 i det første oppgjøret, mens West Bromwich vant 1-0 i returoppgjøret og dermed kom avgjørelsen på straffer.