Leeds sin drøm om å rykke direkte opp til Premier League var før søndagens kamp mot Aston Villa bare nesten død, men etter kampen er det klart at det laget må gjennom kvalifisering før de kan returnere til det øverste nivået.

Og det skjedde på dramatisk mulig vis.

– Dette er noe av det mest utrolige jeg har sett, sa Viasat-kommentator Arnstein Friling om det som skjedde cirka 17 minutter før full tid.

Mateusz Klich scoret for Leeds, men forut for scoringen lå Aston Villas Jonathan Kodjia nede med en skade. Villa-spillerne mente helt åpenbart at Leeds burde spille ut ballen, og gjorde fint lite for å hindre scoringen.

Etter at Klich hadde satt ballen i nettet tok det fullstendig av på Elland Road. Etter en svært hissig situasjon, som resulterte i at Anwar El-Ghazi ble utvist for Aston Villa etter å ha angrepet Leeds-spiller Patrick Bamford, samt gule kort til nettopp Bamford og Villas Conor Hourihane, beordret Leeds-manager Marcelo Bielsa spillerne sine til å la Aston Villa få score.

Villas Albert Adomah fikk løpe nesten uforstyrret gjennom Leeds-forsvaret fra avspark. For selv om stopper Pontus Jansson, som eneste spiller, prøvde å hindre scoringen, fikk Aston Villa målet Leeds-manager Bielsa mente de fortjente.

– All mulig ros til Leeds og Bielsa

Etter den kontroversielle situasjonen, som også inneholdt en amper diskusjon mellom nevnte Bielsa og Villas assistenttrener John Terry, ser det derimot ut til at det ikke er vondt blod mellom klubbene.

Aston Villa-manager Dean Smith roser nemlig Leeds etter kampen.

– Klich har beklaget overfor meg. All mulig ros til Leeds og Bielsa for å gi oss en mulighet til at dette skulle bli rett utfall, sa Smith til Sky Sports.

Bielsa mener det var rett å la Villa få utligne.

– Engelsk fotball er kjent for god sportsånd, sa Bielsa til Sky Sports.

– FA kommer til å se på situasjonen

Journalist Henry Winter er en av dem som har reagert på den oppsiktsvekkende hendelsen. Han regner med at det engelske fotballforbundet (FA) kommer til å studere situasjonen.

Resultatet sender Leeds til kvalifisering om opprykk til Premier League, mens Sheffield United og Norwich stikker av med de to plassene som gir direkte opprykk.

I kvalifiseringen kan Aston Villa (nr. 5) og Leeds (nr. 3) ende opp med å møtes i en eventuell finale om retten til å spille på det øverste nivået neste sesong.

West Bromwich (nr. 4) og Derby (nr. 6) er de to andre lagene som ligger an til å nå sluttspillet når det gjenstår én kamp på nivå to i England.