Gladmelding til idretten: Får full momskompensasjon i nytt statsbudsjett

Kulturministeren var fredag på besøk hos SF Grei for å gi Oslo-klubben gladnyheten.

– Det betyr at de får tilbake all moms som de betaler på varer og tjenester. Klubber og lag i hele landet vil få mer penger å rutte med, for eksempel på barn og unge, sier Trettebergstuen til NRK.

Det er mandag at det nye statsbudsjettet til Jonas Gahr Støres regjering skal presenteres. Der vil altså idrett og kultur få 150 millioner, noe som skal dekke momskompensasjonen. Totalpakken vil dermed ligge på 1,9 milliarder, avslører kulturministeren overfor NRK.

– Det er viktig å støtte idretten, kulturen og frivilligheten over hele landet. Da er momskompensasjon en treffsikker måte å gjøre det på, ved å si at det du kjøper, får du refundert momsen på. Det betyr mer penger til aktivitet for fotballklubber og foreninger over hele landet, sier Trettebergstuen.

NIF har jobbet med saken lenge

De 150 millionene sørger for at momskompensasjonen blir 100 prosent dekket. Dette betyr i praksis at det blir billigere å kjøpe materialer og drive dugnadsarbeid i klubbene. Nå kan disse kostnadene brukes på andre ting.

Dette vil merkes over hele landet, sier Trettebergstuen.

– Det gjelder for eksempel Grei, som jeg er på besøk hos i dag. Dette gjelder alle korps, frivillige organisasjoner, speideren og alt av foreninger som kan krype og gå, opplyser kulturministeren.

Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Nils Einar Aas, er blant dem som jubler over tiltaket i det nye statsbudsettet. Han påpeker at det nå vil være billigere å være en del av idretten og at større midler kan gå til aktivitet.

– Jeg er veldig glad for at idretten får full momskompensasjon. Det har vært en av de viktigste sakene i idretten. Nå ser det ut til at det blir full dekning, og det er vi veldig glad for, sier Aas.

JUBLER: Idretten får mer å rutte med. Det viser det nye statsbudsjettet som presenteres mandag. Foto: Torstein Bøe / NTB

Generalsekretæren sier videre at dette er noe NIF har jobbet med i flere år. Mandag blir det endelig en realitet.

– Vi er glad for at vi er i mål og at det også er tydelige signaler om at det skal være rettighetsbasert og dermed forutsigbart, sier Aas.

Aas, som ble generalsekretær i NIF i september, mener idretten nå blir både billigere og mer tilgjengelig.

Oslo-klubb jubler

De økonomiske fordelene kommer godt med i SF Grei, som holder til i Groruddalen i Oslo. Det forteller administrativ leder i klubben Sondre Moripen.

– For oss som idrettslag så betyr det at vi får økt på inntektssiden vår på varer som vi kjøper. Vi ser at de pengene vi vil spare kan vi bruke til bedre aktivitet særlig for barn og unge i vårt område, sier Moripen.

KAN GLISE: Sondre Moripen i Grei sier han er veldig fornøyd med å få momskompensasjon. Foto: NRK

Og summen er ikke ubetydelig for Grei, som kan tilby fotball og innebandy.

– Det er snakk om 100 000 eller 200 000 kroner ekstra i året. Når det meste vi holder på med er dugnadsarbeid, så er alle disse kronene avgjørende for å gi best mulig tilbud til de vi har i klubben, sier Moripen.

Han jubler over at de er i en litt ny situasjon, med tanke på at klubben er vant med å måtte dekke noe av momsen selv. Han synes naturligvis at det er helt topp at Trettebergstuen og regjeringen tilsynelatende satser på idretten.

– For oss er det fantastisk. Det er idretten som står i høysetet for vår del. Det gjør at vi kan skape bedre aktivitet, og det er fantastisk. Vi er veldig fornøyde, sier han.