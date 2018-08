Gjert Ingebrigtsen om VM-sesongen: – Guttene vil jakte tider, ikke medaljer

– Guttene har uttrykt til meg at de ikke ønsker å jakte medaljer, de ønsker å jakte tider. De ønsker å løpe fort. Løpe fort gjør man i Diamond League, sier Gjert Ingebrigtsen til NRK.

I disse dager legger familien Ingebrigtsen kalenderplanene for neste sesong. Der kan det være at VM i slutten av september får en rød strek over seg. Om sesongmålet ender på å sette nye rekorder kan det være andre stevner som ringes ut med gullpenn.

– Da blir det gjerne sånn at man velger seg ut ett-to Diamond League-stevner der man ønsker å løpe fort. Så blir det å prøve så godt en kan å kombinere det med VM. Det kan godt være at det blir en utfordring, og at man må ofre et VM for å løpe fort, forklarer pappa-Ingebrigtsen.

Kan skape OL-problemer

Men det er ikke bare sønnenes ønske om å jakte tider som gjør at VM kan nedprioriteres. Allerede neste år starter forberedelsene til OL i Tokyo 2020.

ENSOM: Filip Ingebrigtsen var den eneste av løpebrødrene som ankom Zürich onsdag kveld. Lillebror Jakob er hjemme med influensa, og storebror Henrik er ikke kvalifisert til Diamond League-finalen. Foto: Anders Engeland / NRK

– Vi vil se 2019 og 2020 i en sammenheng. Et VM som kommer i september-oktober er vi ikke rigget for i forhold til vår sesongplan. Vi pleier normalt sett å ha en pause der.

– Et OL som kommer hvert fjerde år rangeres betydelig høyere enn et VM, stadfester Gjert Ingebrigtsen.

– VM det naturlige målet

Selv om sesongen neste år kan måtte legges opp annerledes enn tidligere mener likevel Filip Ingebrigtsen (25) at VM bør være med i planene.

– VM blir det naturlige målet neste år. Dette er jobben vår, så vi kan ikke prioritere vekk det største vi holder på med, sier 25-åringen.

Etter tilnærmet totaldominans fra familien i EM tidligere i år mener han at det neste steget er verdensherredømme på mellomdistanse.

– Først var det i kretsen, så var det i Norge, så var det Europa. Neste steg er å briljere på verdensbasis. Det er et hårete mål, men på våre beste dager tror jeg vi ikke er langt vekke nå.

Ristet av seg skadene

Torsdag er Filip den eneste av brødrene Ingebrigtsen som står på startstreken under Diamond League-finalen på 1500 meter etter at lillebror Jakob måtte melde forfall med sykdom.

I EM falt Filip Ingebrigtsen og bristet flere ribbein. Før torsdagens finale er kroppen endelig tilbake i godt gammelt slag.

– Kroppen har vært litt opp og ned etter EM. Jeg hadde ganske vondt i to uker etterpå, men jeg har gjort mye bra trening og satser på at det holder.