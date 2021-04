– Først og fremst ser folk ut til å være negative, men selv tror jeg at dette er positivt for Real Madrids del, sier Ruben Skjerping, president i Real Madrids norske supporterklubb.

Han skiller seg med den uttalelsen kraftig ut fra de andre supporterlederne NRK har snakket med. De beskriver nemlig denne mandagen nærmest som en sorgens dag.

Det hele dreier seg om den nye superligaen, som det natt til mandag ble bekreftet at en rekke av verdens største fotballklubber ønsker å delta i. Dette blir en liga som har til hensikt å samle de beste klubbene i Europa i en eksklusiv turnering med 15 permanente lag.

Det er slike scener Real Madrid-fan Skjerping vil se mer av. Her feirer laget at de vant den spanske serien i fjor. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters

Klubber som Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Juventus og Barcelona har alle sagt at de vil delta i turneringen.

Slik blir turneringen Ekspandér faktaboks 20 klubber skal delta. 15 av dem skal være faste, mens de fem siste plassene kan andre lag få ved å kvalifisere seg.

Det blir midtukekamper med alle klubbene. Klubbene skal samtidig delta i de nasjonale ligaene.

Turneringen begynner i august hvert år. De 20 lagene deles i to grupper med ti lag i hver gruppe.

De tre beste lagene fra hver gruppe går til kvartfinale.

Lagene som blir nummer fire og fem i gruppene spiller en playoff om de siste kvartfinaleplassene.

Sluttspillet spilles best av to kamper, mens finalen, som spilles i mai, spilles som én finalekamp.

Andre vil melde seg ut av supporterklubben

Over hele verden har det kommet illsinte reaksjoner fra fans og fotballglade. De negative reaksjoner handler om at mange mener klubbene kun vil gjøre dette for økonomisk gevinst, for å tjene penger til klubbenes egne topper, og at å danne en slik eksklusiv liga vil gå utover resten av fotballen.

Det hele har satt sinnene fullstendig i kok hos ellers trofaste fans, som Manchester Citys norske supporterleder Tor Sønsteby, som sier han vil melde seg ut dersom ligaen blir realitet.

– Det er ingen supportere som vil ha dette her, det kan jeg ikke begripe. Opp- og nedrykk, at andre klubber og kan bli kjøpt opp for eksempel, på lik linje med Manchester City, sånn skal det være. Den muligheten må være der, hvis ikke er hele sporten ødelagt, sier han.

Dag Langerød, redaktør i United.no, bruker disse ordene:

Manchester United-fan Dag Langerød synes ideen om den nye superligaen bare er trist. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det er nesten så jeg ikke vet hva jeg skal si engang. Dette bryter med alt jeg ble glad i med fotball, det å rykke opp og ned, og så videre. Dette handler kun om penger, penger, penger, makt, makt, makt, og å få kontroll. Jeg er redd for resten av fotballen og hvordan det vil gå hvis dette skjer. Fotball handler om mer enn bare Manchester United, sier Langerød.

Tror Real Madrid vil tjene på superliga

Men lederen av Real Madrids norske supporterklubb er altså én av få som nå sier at han på mange måter støtter den nye ligaen, og det forklarer han slik:

– Real Madrid har begynt å tapene terreng til de engelske klubbene. De pleide å være de med klart mest penger, men dette har endret seg og de engelske klubbene har overtatt. Med en slik Super League-ordning vil Real Madrid stille sterkt sammenlignet med nå. Det er vel en grunn til at presidenten i Real Madrid, Florentino Perez, er hovedpådriveren bak denne superligaen. For oss som supporterklubb ville det også ført til mer oppmerksomhet, noe som er positivt, sier Skjerping.

Real Madrid-president Florentino Perez skal ha vært en av de mest ivrige på å få til superligaen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Så dette er en konsekvens om at det er for lite penger i La Liga?

– Det handler ikke mest om at det har vært mindre penger til de spanske klubbene, men at de engelske klubbene har fått så mye større inntekter de siste årene. Ikke bare Chelsea og Manchester City, som har rike eiere, men Premier League som produkt er så utrolig svært. Det er umulig for La Liga å konkurrere med det. Hvis det fortsetter slik, så vil Real Madrid, Barcelona og de andre spanske klubbene bare falle lenger og lenger bak.

– Hva tenker du om at dette for mange fremstår som kynisk og vil ramme de mindre klubbene?

– Hvis vi ser det fra det perspektivet, så er jeg enig at det er problematisk på mange måter. Det vil ramme mange av de mindre klubbene, ikke bare i toppdivisjonene, men også nedover i ligasystemene. Det er ekstremt kynisk, men for klubbene som er med, så vil det være veldig positivt.

Ekspert uenig med Skjerping

Petter Veland, som er ekspert på spansk fotball for Viasat, er ikke videre imponert av Skjerpings utspill.

– Alle har sin innfallsvinkel. En Real Madrid-supporter vil jo se på dette annerledes enn en supporter av Aston Villa eller Werder Bremen eller en annen klubb som ikke er i nærheten av å delta i en slik eksklusiv liga. Hvis man er redd Real Madrid skal tape terreng til et par andre klubber som blir enda rikere, så er man inne på luksusproblemer. Der klarer jeg ikke helt å ha sympati, for å være helt ærlig, sier Veland, og utdyper:

La liga-ekspert Petter Veland tror ikke veldig mange deler Skjerpings syn. Foto: Viasat

– Hvis man skal ta igjen det forspranget, så finnes det andre måter enn å bryte ut og bli enda rikere enn alle de andre. Da kan enhver Real Madrid-supporter som støtter superligaen av den grunn prøve å sette seg inn i hvordan det føles for 97 prosent av de andre klubbene som er veldig mye fattigere igjen.

De andre supporterklubbenen NRK har snakket med sier at de har fått mange meldinger fra fans som er sinte og skuffet, og som også vil melde seg ut av supporterklubbene. Skjerping medgir at dette også gjelder Real Madrid-fans.

– Det er noen få som har skrevet at de vil melde seg ut. Det kan være en emosjonell reaksjon, men jeg tror også det er mange som synes dette er for fremmed, og en ny virkelighet de ikke ønsker seg. Men jeg tror ikke mange melder seg ut. Når Real Madrid skal spille mot disse toppklubbene uke etter uke, så tror jeg ikke det er mange som klarer å boikotte, sier han.

Klubbene som vil spille i superligaen, er også i stor grad de med flest fans over hele verden. Her feirer Liverpool-supportere klubbens forrige ligagull. Foto: OLI SCARFF / AFP

Tviler på utestenging

Også det europeiske fotballforbundet har reagert kraftig på planene om en superliga. Det er de som i dag arrangerer mesterligaen, turneringen for de beste klubblagene i Europa.

Uefa har truet med å kaste klubbene som deltar i superligaen ut av sine hjemlige ligaer. Skjerping er ikke så sikker på at det vil skje.

– Det virker som om klubbene har tatt den muligheten med i beregningen og tenkt at det er verdt det. Så tror jeg også at klubbene er så mektige og har så store stjerner, at jeg ikke tror UEFA og de hjemlige ligaene vil være villige til å utestenge dem. De vil miste for mye. Jeg tror klubbene vil komme seirende ut, fastslår han.