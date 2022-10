Gabriella (34) var prostituert og rusbrukar – brukar det som eit våpen i idretten

Småsyk Carlsen kritisk: – Kanskje den dårligste dagen jeg har hatt

Magnus Carlsen står med fem seirer så langt etter to dager i Champions Chess Tour. Sjakkesset er ikke i sin beste form og slaktet eget spill på fredagen.

Carlsen endte med tre seirer og ett tap lørdag. Etter endt dag ville han først ta tak i det som skjedde dagen i forveien.

– I går var veldig, veldig dårlig. Kanskje den dårligste dagen jeg har hatt noensinne i noe tourevent. I dag var jeg ganske dårlig, men iallfall litt bedre. Jeg håper etter hvert at jeg kan få litt mer energi og spille litt bedre, sa Carlsen til TV 2.

Carlsen opplyste at formen ikke er på topp.

– Litt småsyk, men jeg kjenner meg litt bedre i dag enn jeg gjorde på kvelden i går. Jeg er forhåpentligvis på bedringens vei, fortalte han.

Carlsen lå på delt 3.-plass før dag to av nettsjakkturneringen, som er den nest siste i år. Den beholdt nordmannen, som er ett poeng bak usbekiske Nodirbek Abdusattorov i teten.

– Det er en god dag for Magnus, men nok en gang er poengscoren bedre enn nivået på spillet, etter min mening, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Carlsen åpnet med seier over Richard Rapport og David Anton i de to første partiene. Deretter røk han på tap for den unge inderen Arjun Erigaisi før det ble en ny seier mot Vidit Gujrathi.

Mot Erigaisi fra India fikk Carlsen problemer. Erigaisi hadde en god stilling mot slutten. Carlsen prøvde å komme seg ut av den dårlige posisjonen, men måtte til slutt gi tapt. Nordmannen lettet på øyenbrynene, pustet tungt ut og logget ut. Carlsen slo Erigaisi i finalen av den forrige utgaven.

Det så ut til å gå mot remis for Carlsen i det siste partiet mot Gujrathi. Inderen mistet etter hvert mye tid i sluttspillet, og Carlsen snudde situasjonen og sikret tre nye poeng.

Søndag skal Carlsen møte Dommaraju Gukesh, Pentala Harikrishna, Abdusattorov og Nils Grandelius.

De åtte beste etter avsluttet grunnspill går til kvartfinale. (NTB)