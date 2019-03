Ga seg selv bolleforbud før VM-sesongen

– Fanny er veldig glad i å bake, så hvis jeg skulle sagt ja til alt hun disker opp med, så hadde det ikke vært forenelig med toppidrettssatsing. Det er greit å ha litt restriksjoner når det bikker september-måned og vinteren nærmer seg, sier Lars Helge Birkeland.

PASSER PÅ: – Det er forskjell på å spise litt kake eller godteri, og å spise fire-fem boller hver dag, sier Birkeland. Foto: Privat

Ett av grepene han gjorde før og under den viktige VM-sesongen var derfor å avstå fra kona Fanny Horn Birkelands bakverk – og spesielt boller.

– Det er hardest den første uka når du kutter ut, også kommer du inn i vane der du glemmer søtsuget, forteller skiskytteren, som ikke avstår fra søtsaker – men er flinkere til å begrense seg for å holde på matchvekta i sesongen.

Kona med som trener

Skiskytterlandslaget følges også opp av ernæringseksperter fra Olympiatoppen, og som toppidrettsutøver man som regel vant til å ta hensyn som gjør en best mulig rustet.

– Noen har like høy forbrenning sommer og vinter, men for min del må jeg være litt bevisst på å redusere inn mot vinteren. Så går det som regel av seg selv etter det, forklarer 31-åringen.

SKISKYTTERPAR: Lars Helge Birkeland sammen med kona Fanny Horn Birkeland. Hun la opp etter 2017-sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Men kona, som tidligere var skiskytter, bidrar på langt flere måter enn med måltidene.

– Hun har virkelig gått inn for at jeg skal lykkes, og har stilt opp på mange skyteøkter og hardøkter slik at jeg får trent mest mulig optimalt når jeg er hjemme også. Det setter jeg veldig stor pris på, forteller Birkeland.

– Mange sier han er litt bortskjemt som får så mye hjelp av meg, men jeg vet jo hva som kreves og hvis jeg kan hjelpe til med at han lykkes, så vil jeg jo selvfølgelig det, sier Fanny Horn Birkeland.

Balansegang

Onsdag går Birkeland sin første VM-øvelse, på normaldistansen. De to har jevnlig kontakt også under mesterskap.

– Da blir man jo veldig praktisk av seg, og vi snakker mye om modus og nervøsitet. Jeg hører etter om han er i godt humør. Det høres det ut som han er nå, forteller Horn Birkeland.

Birkeland startet sesongen bra, før han fikk en formdupp rett før jul. I USA og Canada var det fremgang igjen, men at det er rundt en måned siden forrige konkurranse, gjør ham ekstra spent.

– Nå har jeg trent en del, men ikke så mye at formen kommer to uker for sent. Det er litt utfordrende ikke å være i konkurranseflyten, for ligger man bare på senga blir man slapp og sløv, så vi balanserer på en knivsegg, men jeg tror det er bra, sier Birkeland.

Herrenes 20 kilometer i VM vises på NRK1 fra kl. 15.15 onsdag.