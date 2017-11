Ga seg for 4 år siden, men skal nå til VM: – Åge har fortjent dette

SKRYT: Kasper Schmeichel synes Hareide har gjort en god jobb for Danmark. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

– Han har fortjent dette. Det var en fantastisk kveld og viktig for landet Danmark. Han har hatt en god innflytelse og skapt et bra samhold mellom spillerne, sier keeper Kasper Schmeichel.

At Åge Hareide faktisk fortsatt er fotballtrener, er heller ingen selvfølgelighet. For etter flere nedturer med blant annet Norge og Viking, ga han seg tilbake i 2013.

Et halvt år senere var han likevel tilbake, i svenske Malmö. Der lyktes han så godt at Danmarks fotballforbund ansatte ham i mars 2016.

Tirsdag kom den største oppturen av dem alle, da Danmark sikret VM-billett.

– Vi har fått riktig gode resultater etter at Åge kom inn, spesielt det siste halve året. Det har vært oppløftende for dansk fotball, for vi har skapt flere sjanser, scoret flere mål og vært mer underholdende. Det har vært en veldig positiv utvikling, skryter Rosenborg-spiller Mike Jensen overfor NRK.

– Har mye å takke ham for

En annen som er glad Hareide fortsatte trenerkarrieren, er Jan Gunnar Solli. Eks-spilleren hadde treneren både i Rosenborg og på Norges landslag.

– Det er fantastisk at fotballen fikk fortsette å ha den trenerpersonligheten som Åge er. Jeg har masse å takke ham for gjennom hele karrieren. Han er den beste treneren jeg har jobbet med, sier Solli.

Han er dessuten imponert over hvor inkluderende og flink han var med spillerne sine.

– Det å være en god fotballtrener faglig er en ting. Det var hans personlighet som imponerte meg mest. Han var raus, men samtidig streng når det krevdes. Det var aldri i tvil om respekten Hareide hadde i spillergruppa, sier Solli, som ikke kan forklare hvorfor Hareide ikke klarte å ta Norge til et mesterskap da han var landslagssjef i hjemlandet.

– Jeg tror media hadde en påvirkning. Når resultatene ikke var gode, så blir trøkket så voldsomt etter hvert at til og med de råeste personlighetene må bukke litt under for presset.

GODE EGENSKAPER: Jan Gunnar Solli hyller Åge Hareide som den beste treneren han har jobbet med. Foto: Tor Richardsen / NTB scanpix

Gode spillere

– Det er lett å skylde på treneren i slike situasjoner, men spillerne skal også ha sin del av skylden for at vi ikke kom til sluttspillet, sier han.

Mike Jensen mener Danmark på sin side har bedre fotballspillere enn på lenge.

– Både Åge og laget har en stor vinnervilje. Han har vært god til å lese spillerne og sette sammen et lag som kan spille offensiv fotball, mener Jensen.

– Han har også gode fotballspillere. Det er en veldig bra tropp. Det er spillere med en ekstremt fysikk, som også er teknisk dyktige, legger han til.