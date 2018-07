Fyrer løs mot Frankrike: – Vil heller tape enn å vinne på den måten

– Frankrike spiller anti-fotball. Jeg har aldri opplevd en spiss (Olivier Giroud) som spiller så langt fra mål, sier Belgia-keeper Thibaut Courtois til den belgiske avisen Het Nieuwsblad.

Belgia tapte gårsdagens semifinale i VM mot Frankrike, og etter kampen gikk flere belgiske spillere knallhardt ut mot den franske spillestillen.

– Det er ikke pent å se på. Dette laget (Frankrike) er ikke bedre enn oss. Jeg hadde foretrukket å tape i kvartfinalen mot et lag som Brasil, det var i hvert fall et lag som prøvde å spille fotball, sier Courtois.

– Tape med Belgia

Dette blir sett på som Belgias «gylne generasjon». Etter et skuffende EM for to år siden har de imponert under dette mesterskapet. Da de slo Brasil i kvartfinalen, trodde mange at Belgia endelig skulle lykkes i et internasjonalt mesterskap.Men etter tapet mot Frankrike må belgierne fremdeles vente på sin første mesterskapsfinale.

Det franske seiersmålet kom etter en heading av Samuel Umtiti. Midtstopperen knuste Marouane Fellaini på en corner etter 51 minutter. Med unntak av målet var ikke Belgias kaptein Eden Hazard spesielt imponert over Frankrike.

– Jeg vil heller tape med dette Belgia-laget, enn å vinne sånn Frankrike spilte. De forsvarte seg bra, og de var veldig effektive – det skal de ha. Det magiske øyeblikket vi trengte for å score fikk vi aldri, sier Hazard.

ENIG: Eden Hazard syns det franske laget kun spilte defensiv fotball. Foto: HENRY ROMERO / Reuters

Heller Brasil enn Frankrike

Klubbkamerat Thibaut Courtois har tydeligvis lite til overs for sine franske naboer. Hadde keeperen fått det som han ville, hadde franskmennene allerede vært ute av mesterskapet.

– Frankrike spilte bra defensivt, men det var alt de gjorde. Jeg hadde heller sett at Brasil fikk videre enn Frankrike, sier han.

Årets VM blir nok det siste for mange av de belgiske-stjernene. I forsvaret er flere av spillerne over 30 år. Men selv om Eden Hazard mest sannsynlig spiller VM om fire år, er det ingen selvfølge at Belgia vil dyrke frem en ny «gyllen» generasjon.

– Dette har vært et fantastisk belgisk lag. Vi kan være stolte over det vi har gjort, som kaptein er jeg stolt av å være en del av dette laget, sier Eden Hazard.