Full Klæbo-kollaps: – Har ikke sett ham så sliten denne vinteren

– Det er Toblach som ødelegger hele touren. Jeg måtte hatt ett minutt, og du ser at selv da skulle det holdt hardt. Bolsjunov går fryktelig fort opp her, sier Klæbo til NRK etter finaleetappen.

Han mener med det at etappene i Toblach på nyttårsaften og første nyttårsdag er årsaken til at han ikke klarte å hamle opp med russerne Bolsjunov og Ustjugov i sammendraget i Tour de Ski.

– Jeg visste at det kom til å bli tøft. Jeg gjorde et ærlig forsøk, men kjente tidlig at jeg måtte finne min fart, komme meg opp og tape minst mulig. I dag var jeg ikke bedre, erkjenner Klæbo etter rennet.

Han måtte slippe Bolsjunov og Ustjugov da det gjenstod to kilometer av alpinbakken.

– Vi har ikke sett Klæbo så sliten denne vinteren, kommenterte Torgeir Bjørn da Klæbo måtte slippe russerne i monsterbakken.

Tour de Ski endte dermed i et russisk oppgjør. Der trakk Aleksandr Bolsjunov det lengste strået foran landsmannen Sergej Ustjugov.

Klæbo ble til slutt nummer tre sammenlagt, uten at det så ut til å glede ham nevneverdig da han steg opp på pallen etter rennet.

Norsk etappeseier

Et norsk lyspunkt for dagen ble at Simen Hegstad Krüger vant den siste etappen foran Sjur Røthe.

– Det var gøy. Tour de Ski har ikke gått helt som jeg hadde håpet, så da var det veldig godt å få til et toppløp opp bakken, sier Krüger til NRK.

Simen Hegstad Krüger med etappeseier - Aleksandr Bolsjunov vant sammenlagt Du trenger javascript for å se video.

Sekundstrid

Forutsetningene før den siste etappen var av det enkle slaget.

Så lenge Klæbo gikk i mål foran Bolsjunov og Ustjugov, som lå henholdsvis 1 og 15 sekunder bak trønderen i sammendraget, ville nordmannen vinne Tour de Ski sammenlagt for andre gang på rad.

Klæbo vant den første innlagte sprinten foran Gleb Retivykh og Andrej Melnitsjenko, men inn i monsterbakken var det en annen russer – Ustjugov – som førte an.

Da det gjenstod to kilometer av alpinbakken, begynte Klæbo å sakke akterut i feltet.

– Han er i ferd med å få hammeren, kommenterte Torgeir Bjørn da Klæbo måtte slippe.

Dermed var det Bolsjunov og Ustjugov som gjorde opp om seieren i Tour de Ski, en duell 23 år gamle Bolsjunov vant.

– Det er to fryktelig gode skiløpere som vi visste kom til å være med helt inn, og de er bedre enn oss i år, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Vi hadde selvfølgelig som mål å vinne Tour de Ski, og er litt skuffet, men det var en realistisk mulighet for at vi kunne bli nummer tre. Jeg er OK fornøyd, sier landslagstreneren.