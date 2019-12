Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

For de to russiske skistjernene var i fyr og flamme i pressesonen etter å ha blitt henholdsvis nummer én og tre på tirsdagens 15 kilometer intervallstart i fristil. Johannes Høsflot Klæbo ble på sin side nummer 17, godt over minuttet bak vinneren Ustjugov.

Når NRK spør Bolsjunov om han har noen tips til Klæbo for å håndtere skuffelsen, svarer russeren slik via tolken sin:

– Kanskje han kan komme til middagen vår i kveld. Så kan han få bursdagskake.

Deretter følger Bolsjunov – som har bursdag nyttårsaften – opp med enda mer:

– Jeg kan også tilby selvlaget vodka, sier russeren og gliser.

– Lufta er ute av ballongen

Klæbo var på sin side sønderknust etter rennet. 23-åringen var rett og slett sterkt preget i møtet med norsk presse. Og han ga opp kampen om seier i Tour de Ski.

– Det er ikke mer å si om det. Nå er det ikke sjans, sier en tydelig skuffet Klæbo til NRK.

– Nå er det litt sånn... Lufta er ute av ballongen. Jeg har ikke så mye å gå for, sier Klæbo, og legger til at han ikke vet hvorfor han fikk en såpass tung dag i sporet.

– Det er bare dårlig. Jeg hadde ikke best ski i dag, men smørerne gjør så godt de kan. Kroppen kjennes frisk og rask ut... Jeg har ikke noe svar på hva som går galt i dag.

Klæbo så tankefull ut da han forlot stadionet etter dagens etappe. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klæbo ledet touren med 32 sekunder før dagens 15 kilometer intervallstart i Toblach, og for ham handlet denne etappen mest om å ikke tape for mange sekunder. Det gikk ikke helt som han håpet.

Nå er Klæbo i stedet 37 sekunder bak Ustjugov i sammendraget, og han tror han ikke at han kommer til å greie å slå tilbake – selv om det gjenstår fire etapper før touren avsluttes søndag.

Bolsjunov understreker at dersom Klæbo virkelig ga opp kampen om Tour de Ski, så hadde han reist hjem. Det kommer ikke nordmannen til å gjøre. Heller ikke Ustjugov har noe tro på at Klæbo har gitt opp.

– Jeg tror Johannes prøver å dra vekk oppmerksomhet fra seg selv og fjerne presset. Han er en sterk utøver, han vant i fjor. Og det er vanskelig å si hvordan klatringen opp den siste bakken blir. Vi er ikke engang over halvveis i touren. Det er fire renn igjen... sier Ustjugov.

Cramer og Ustjugov kunne juble over en knallsterk dag for det russiske laget. Foto: Terje Pedersen

– Fullstendig lagkollaps

Hans Christer Holund ble det norske lyspunktet da han gikk inn til en femteplass, men ellers ble det mange skuffende resultater.

Didrik Tønseth sliter tungt i touren og gikk i mål over tre minutter bak, mens Simen Hegstad Krüger ble slått med ett minutt og 21 sekunder av russeren. Erik Valnes måtte bryte underveis på grunn av problemer med å ta inn luft, og er dermed ferdig i touren.

– Fullstendig lagkollaps. Holund ok minus, men han er bedre enn det her. Resten er kollaps og alt for langt bak. Det ble overraske store avstander på det raske føret og den løypa, sier den tidligere storløperen Thomas Alsgaard, som gjestet NRKs vinterstudio.

Også NRK-ekspert Torgeir Bjørn stusset på at såpass mange på det norske laget så ut til å slite tungt.

– Jeg er litt overrasket over at såpass mange av de norske blir kjørt av såpass utover i dag. Håper det ikke er noe med skimaterialet, men at det er en tung dag, sier han.

Russerne Sergej Ustjugov, Ivan Jakimusjkin og Aleksandr Bolsjunov tok de tre første plassene på dagens intervallstart. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ingen av de norske løperne hadde noe godt svar på hva som gikk galt.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var et eller annet som ikke stemte. Det er lenge siden jeg har gått en så dårlig 15 kilometer, sier Simen Hegstad Krüger, som ble nummer 22.

Isolert trener

Samtidig er den norske landslagstreneren Eirik Myhr Nossum isolert på hotellet på grunn av magetrøbbel.

– Jeg er dårlig nok til at jeg ikke kan omgås utøverne, skriver Nossum til NRK i en SMS.

Didrik Tønseth sier til NRK at han nå trolig kommer til å reise hjem fra touren.

– Det er fryktelig dårlig. Det er noe som ikke stemmer, sier Tønseth.

Han medgir at det ble en dårlig dag for det norske laget, men for hans del handler det om at han har «gått med håndbrems» en stund.