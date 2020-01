– Det blir totalt sett dårlig. Jeg anser det absolutt som kjørt. Det hjelper lite å hente inn på Ustjugov når jeg taper det dobbelte til Bolsjunov. Det skal fryktelig mye til nå, sa Klæbo etter dagens etappe.

VANT: Aleksandr Bolsjunov gikk fra alle på den klassiske jaktstarten i Toblach. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpi

For på den fjerde etappen av årets Tour de Ski, handlet det nok en gang om to russere. og spesielt Bolsjunov. Han distanserte lagkamerat Ustjugov og tok over ledelsen i sammendraget.

– Det var et veldig tøft løp, for helt fra starten gikk jeg på maks, og fikk ingen hvile. Derfor ble ikke sisterunden den beste, jeg var virkelig sliten, sa Bolsjunov etter etappen.

– Avslutte touren

Klæbo på sin side, gikk i mål til en tiendeplass, 57 sekunder bak Bolsjunov, og er dermed 26 sekunder bak russeren i sammendraget

– Det er ikke så mye å skryte av i dag heller. Det er to fryktelig dårlige dager, sa Klæbo etter rennet og siktet til gårsdagens etappe, hvor han tapte terreng og ga opp kampen om sammenlagtseieren på direkten.

Og nok en gang stadfestet trønderen at løpet var kjørt.

– Synes du han er for defensiv?

– Det er vanskelig å si noe om det. Men hvis han mener det, bør han kanskje avslutte touren og droppe klatreetappen, sa Bolsjunov etter etappen med et smil.

IKKE OVER: Russlands trener, Markus Cramer, mener Klæbo fortsatt har muligheten til å vinne. Foto: Terje Pedersen

Også russerens trener, tyske Marcus Kramer, reagerer. Han mener trønderen overdriver og poengterer at luka opp ikke er stor.

– Klæbo er bare 26 sekunder bak. Vi vet at han er veldig sterk sprinter, og det 60 bonussekunder i sprint, så det er mulig for han. Jeg tror det blir veldig interessant før den siste bakken. Men for oss er det bare bra å ha nummer en og nummer to nå. Det er viktig for oss at en av dem vinner, sa Cramer etter etappen.

– For tidlig å avskrive seg selv

Også sprinttrener Arild Monsen, som hadde ansvaret for Klæbo i fjor, synes svartmalingen av sjansene i sammendraget, ikke står i stil med resultatlista.

– Jeg syns det er for tidlig å avskrive seg selv. Men det er kanskje en måte å forberede seg på det som kommer videre. Han vet kanskje at han ikke er den sterkeste opp bakken siste dagen, sa Monsen etter etappen og fortsatte:

LENGE IGJEN: Arild Monsen mener det er for tidlig å avskrive seg selv, slik Klæbo gjør. Foto: Terje Pedersen / NTB scan

– Men du skal ikke gjøre det. Mye kan fortsatt skje. Han kan få litt hammeren her, så jeg syns ikke at Johannes sin situasjon er så mørk. Det skal gås.

For til tross for to dager som Klæbo selv beskriver som «fryktelige dager», er differansen opp til Bolsjunov «kun» 26 sekunder, og det er én sprint igjen.

– Det er selvfølgelig ett minutt i bonussekunder på sprint, men de ryker ikke på en sprint heller. Jeg kan kanskje hente et halvminutt på en maksdag, fortalte trønderen etter målgang.

Og kanskje er svartmalingen en måte å forberede seg på det som kommer, forteller Monsen.

– Kanskje det er en måte å legge dagen her død og forberede seg på neste dag. Sånn er det, det er knallhardt. Han har gjort det fantastisk på sprint. Han er ikke helt konge på distansen helt enda, men det kan han bli en annen gang.