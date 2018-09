Frykter presset når Svindal forsvinner: – Hvem skal da ta over?

– Man er helt avhengig av profiler. Man må levere resultater, og ha utøvere som gjør det år etter år, sier Aksel Lund Svindal.

Og det er nettopp det han har gjort for norsk alpint i 15 år. Nå nærmer det seg slutten.

– Kulturen er såpass sterk hos oss at den kommer nok til å overleve, så det er aller mest et spørsmål om hvem skal da ta over?

Kjetil Jansrud stiller selv spørsmålet mange snakker om. Hva gjør det med laget at eneren forsvinner?

– Ryggraden i laget har vært liten, men ekstremt stabil over lang tid. Å skulle miste det blir veldig rart og veldig annerledes, innrømmer Jansrud, som er 33 år.

Han er ikke «fremtiden» i norsk alpinsport han heller.

– Brå overgang

Da Svindal slo igjennom i 2003 var det Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus som var de største stjernene. Slik var det de neste tre årene. Ved sesongstarten i 2006 stod han plutselig igjen nærmest alene.

– Det var en skikkelig brå overgang, husker jeg. Det var masse trykk og alle var der bare for meg, minnes 35-åringen.

UNG STJERNE: Aksel Lund Svindal var fortsatt ganske fersk på landslaget i 2005, mens Kjetil André Aamodt (t.v.) og Lasse Kjus var de største stjernene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Siden det har han måttet leve med forventningene. Snart legges de over på andre. Aleksander Aamodt Kilde (25) pekes på som en naturlig arvtaker.

– Jeg har tenkt mye på det, for jeg vet at både Aksel og Kjetil en dag vil finne på andre ting. Det blir viktig å ha fokus på meg selv nå, for jeg må være god nok til å ta over. Jeg føler jeg har levert bra, men jeg har også en vei å gå. Jeg håper de er med et par sesonger til, for jeg hadde ikke vært klar til å ta over akkurat nå, innrømmer Kilde, som for alvor slo igjennom i 2016.

Merker presset

Forrige sesong ble fjerdeplasser hans noe tvilsomme varemerke.

– Jeg tok store skritt på kort tid og jeg tror kurven nesten var for bratt, for jeg merket presset. Det var en utfordring i seg selv å skulle ta et skritt videre etter en så bra sesong. Jeg tror det kommer med at jeg har et team rundt meg som forventer noe, mener Kilde.

DEN NESTE ENEREN? Aleksander Aamodt Kilde har allerede en rekke gode resultater. Han forventer at presset vil vokse på ham de neste årene. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Landslaget er større enn noen gang. De skal sikre at nye enere kommer frem. At noen er klare til å overta tronen og den påkjenningen det innebærer.

– Aksel er en utøver det ikke er mange av, nesten ingen. I et sponsormarked er de ute etter den ene personen og det er krevende når det er få. Men å ha en sånn utøver i et lag er med på å forme nye sånne, tenker jeg, sier Kilde.

– Jeg tror at dette landslaget kommer til å klare seg veldig godt uten at jeg er der, sier Svindal med et smil.