Verdens mest berømte sykkelritt skal etter planen starte i Nice førstkommende lørdag. Men etter at Alpes-Maritimes-regionen ble merket rød på grunn av økende spredning av covid-19, øker bekymringen hos utøverne.

Flere av rytterne tviler nå på at årets Tour kommer seg helt til siste etappe i Paris – eller så langt som til den første hviledagen.

– Med tanke på hvordan 2020 har vært, overrasker ingenting meg lenger, sier den irske sprinteren Sam Bennett, ifølge The Guardian.

– Jeg ville ikke bli overrasket om Touren kom til Paris, men jeg ville heller ikke bli overrasket om den ikke varer over helgen, forteller han.

Den irske sprinteren Sam Bennett blir ikke overrasket om Tour de France ikke fullføres i år. Foto: Anne-christine Poujoulat / AFP

– Må unngå ny lockdown

Direktør i Tour de France, Christian Prudhomme, har tidligere vært bastant på at ikke noe kan stoppe rittet.

– Bare verdenskriger har stoppet Tour de France, uttalte direktøren tidligere i år.

Det har ikke forhindret folk i Frankrike fra å være urolige før årets sykkelritt. Smitten øker på nytt i landet. Onsdag denne uken ble det registrert 5.429 nye tilfeller av covid-19 i Frankrike, det er det høyeste antallet siden mai.

Statsminister Jean Castex bekrefter også at Nice er i en av de 19 nye regionene som nå settes under såkalt rød beredskap.

– Frankrike må gjøre alt for å unngå en ny lockdown, sier han, ifølge The Guardian.

Første og andre etappe av Tour de France avsluttes i Nice på henholdsvis lørdag og søndag, og det er ventet store folkemengder langs veiene.

Castex mener imidlertid at smittevernet er godt nok ivaretatt til årets ritt.

Det er nemlig gjennomført store endringer i årets Tour de France for å unngå en avlysning.

Alle ryttere må testes to ganger i dagene før rittstart. Dersom noen tester positivt etter at rittet har startet, må personen ut av lagets «boble» snarest mulig.

For en rytter betyr det at han må bryte Touren, og dersom ytterligere en i laget tester positivt, er rittet over for samtlige i laget.

BEKYMRET: Tom Dumoulin. Foto: Marco Bertorello / AFP

Økt usikkerhet blant rytterne

Det spekuleres derfor i om det blir mulig å gjennomføre årets ritt – og om det kan kåres en vinner om rittet stoppes før det er ferdig.

– Vi planlegger ikke å være i ledelsen i tilfelle løpet stoppes etter en og en halv uke, presiserer Tom Dumoulin, tidligere vinner av Giro d'Italia.

– Vinneren etter en og en halv uke er ikke den riktige vinneren av Tour de France, understreker han.

– For øyeblikket ser det ikke bra ut, men akkurat nå er vi i vår egen boble, sier nederlenderen.

Og usikkerheten blant rytterne økte torsdag kveld da Lotto-Soudal-teamet kunngjorde at to i teamets støtteapparat hadde testet «ikke-negativt» for covid-19.

Vår egen Edvald Boasson Hagen under presentasjonen av rytterne i Tour de France. Foto: Christophe Ena / AP

Stoler ikke på testene

Tirsdag valgte det tyskbaserte Bora-Hansgrohe-laget å trekke seg fra endagsrittet Bretagne Classic som følge av at én av lagets ryttere avga positiv virustest.

Testen viste seg i ettertid å være «falsk positiv», all den tid en påfølgende test viste seg å være negativ. Den episoden likte teamsjef Ralph Denk dårlig bare få dager før Tour de France.

Sykkeltoppen viser til at virustestene som benyttes har en viss feilmargin, og at det kan føre til falske positive resultater under Tour de France.

– Det ville ikke være noe problem dersom det fantes en mulighet til å dobbeltsjekke resultatet øyeblikkelig dersom man gjør et positivt funn, sier Denk til BBC.