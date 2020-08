Fjorårets femtemann i Tour-sammendraget, Julian Alaphilippe, viste at han også i år har planer om å prege årets Tour de France.

I fjor ledet franskmannen store deler av Touren, etter at han vant den tredje etappen. Utenom en dag hadde 28-åringen ledelsen helt til han måtte gi fra seg den gule trøya på den tredje siste etappen. Nå har Alaphilippe ledelsen allerede etter andre etappe.

– Han kommer til å kjempe for å bevare den trøya hver dag, og det kan bli mange dager. Alaphilippe har en nese for sykkel som få andre, roste TV2-ekspert Thor Hushovd etter målgang.

Franskmannen og Marc Hirschi stakk i den siste bakken en drøy mil fra målgang. Bak gikk Adam Yates etter de to utbryterne og kom raskt opp. På toppen stjal også Yates bonussekundene foran Alaphilippe, og så ut til å stjele ledelsen, men mot slutten klarte han ikke henge med i spurten. Dermed var det Alaphilippe som kunne juble for seier og gul trøye.

Alaphilippe hedret faren som gikk bort tidligere i 2020 etter seieren. Foto: Stephane Mahe / AFP

Etter målgang rant tårene da han ble intervjuet av arrangøren. Alaphilippes far døde tidligere år.

– Det er veldig spesielt at dette er min første seier i år. Denne er for pappa, sa Alaphilippe mens tårene presset på.

Det ble drama også i feltet bak da en av forhåndsfavorittene i Tom Dumoulin gikk i bakken etter en liten krasj med Ineos-rytter Michal Kwiatkowski. Dumoulin kom seg raskt tilbake og var med over toppen.

Tøft i fjellene

På forhånd øynet Kristoff et håp om å beholde den gule trøya på den tøffe etappen, men slik skulle det ikke gå.

Det var på vei opp dagens andre førstekategoristigning at det til slutt ble for tøft for Kristoff. Nordmannen hadde bitt seg fast over Col de Colmiane, men på Col de Turini måtte Kristoff slippe hovedfeltet.

Det ble tungt i fjellene for Alexander Kristoff. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Kristoff var en av bare 24 ryttere som måtte slippe hovedfeltet opp Turini. Lagkameratene Vegard Stake Laengen og Marco Marcato forsøkte å hjelpe ham opp, men uten hell.

Peter Sagan gikk med i dagens brudd og hentet innpå verdifulle poeng på Kristoff i kampen om den grønne trøya. Bruddet måtte imidlertid innse at det gikk for fort med feltet bak og med fire mil igjen til mål var det igjen et samlet felt.

Kristoffs gruppe var godt over kvarteret bak da de hadde 15 kilometer igjen å kjøre.