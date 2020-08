Tour de France droppar podiekvinner etter massiv kritikk

29. august får ikkje vinnaren av årets første etappe i Tour de France kyss på kinnet av podiekvinner.

Det tradisjonsrike sykkelrittet har nemleg bestemt seg for å droppe tradisjonen der to podiekvinner overrekker vinnaren blomster og kyss på kinnet.

No vil det i staden vere eit vertspar som møte vinnaren, ein mann og ei kvinne, skriv mellom anna cyclingnews.

– Ein må ikkje ha kvinner i korte kjolar for at det skal vere glamorøst. Tida er inne for å skrinlegge kyss og den delen. Det blir ikkje mindre verdig om ein endrar på akkurat den biten, seier NRKs sykkelekspert Ole Kristian Stoltenberg.

STØTTER ENDRINGA: NRK-ekspert Ole Kristian Stoltenberg. Foto: Vidar Ruud

Stor motstand

Tradisjonen med podiekvinner har i mange år fått kritikk for å vere gammaldags og mannssjåvinistisk.

Sykkel-VM i Bergen tok eit standpunkt i 2017 og droppa ordninga, og seinare gjorde både Spania rundt og Formel 1 det same.

Ein underskriftskampanje for «kvinner er ikkje objekt eller påskjøningar» samla 38.000 signaturar i 2019, skriv den franske nyheitskanalen Europe 1.

Alexander Kristoff, som har stått øvst på podium ei rekke gangar, understrekar først at han ikkje kunne brydd seg mindre om at ordninga no forsvinn.

Sykkelproffen er klar på at det er ei naturleg utvikling.

– Det er litt gammaldags. Det er ei anna tid no enn for femti år sidan. Verda utviklar seg, og sykkelsporten utviklar seg òg, seier Kristoff til NRK.

33-åringen påpeikar at denne ordninga har handla mest om tradisjon.

– Eg har sett pallar med podiekvinner i Formel 1, motoGP og sykkel sidan eg var liten. Det er litt historisk, det skal vere glamorøst og stas. No blir det kanskje litt mindre glamorøst, men personleg bryr eg meg ikkje mykje, seier 33-åringen.

SER FRAMOVER: Edvald Boasson Hagen kjem ikkje til å sakne denne mottakinga. Foto: Damien Meyer / AFP

– Den tida er forbi

Kristoff får støtte av kollega Edvald Boasson Hagen.

– Eg har ikkje sakna det dei gangane det ikkje har vore podiekvinner. Ein er ute etter den kjensla av å vinne. Den får ein uansett, seier Hagen.

Det er likevel framleis stemmer i sykkelverda som ønsker å behalde podieordninga. Då Bergen-VM sa klart frå i 2017, vart dåverande Quick Step-sjef Brian Holm rasande.

Dansken meinte podiekvinnene er ein del av kulturen.

Holm og hans likesinna kjempar ei tapt sak, meiner Stoltenberg.

– Dei må innsjå at den tida er forbi. Det er så mange andre element med sykkelsporten at dette er ei fillesak, seier eksperten.