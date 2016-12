Frykter Carlsens erkerival: – Et tap mot Nakamura vil smerte ekstra

– Magnus vil helst ha han (Nakamura) bak seg på listen, fastslår Carlsen-manager Espen Agdestein.

Det har lenge vært kjent at Carlsen og Nakamura ikke akkurat er perlevenner. De blir omtalt som erkerivaler av sjakkpressen – og i disse dager skal du ikke se bort ifra at

MANAGER: Espen Agdestein er klar på at Carlsen vil ha Nakamura bak seg på listene. Foto: Höök, Pontus / NTB scanpix

kampen om de to VM-titlene i Qatar kommer til å stå mellom nettopp dem.

– Det er alltid vanskelig å spå, men på papiret er det nok de største utfordrerne hurtigspesialisten Nakamura og Jan Nepomnjasjtsji, sier Agdestein.

NRK har snakket med flere eksperter de siste dagene, og de er enige med Carlsens manager: Den amerikanske hurtig- og lynspesialisten er i knallform og er kanskje den største utfordreren til nordmannen.

Men hvorfor er det så ekstra vondt å tape for Nakamura?

– Dårlig forhold

– Nakamura har vært tøff i trynet og gått ut med sine ambisjoner om å vippe Magnus av tronen, men har blitt satt ettertrykkelig på plass av Magnus gjentatte ganger. Det vil smerte ekstra å tape VM til Nakamura, sier ekspert Torstein Bae.

Han får støtte av Tarjei Joten Svensen, som i mange år har reist jorda rundt for å dekke sjakkturneringer for nettsiden Matt & Patt.

– Nakamura og Magnus har en lang historie. De har møttes mye på nettet opp gjennom årene, der Nakamura er kjent for å være en legende. Han er også kjent for å komme med mange stikk og kommentarer når han sitter foran PC-en, og jeg vet at han har gjort det mot Magnus – noe som gjorde at forholdet ble ganske dårlig, sier Svensen til NRK.

– Når Magnus gang på gang har slått Nakamura i langpartier, har jo veien også vært kort til å slenge noen stikk i retning Nakamura, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

CARLSEN-OVERTAK: Magnus Carlsen har et solid overtak på Nakamura. Men gikk på sitt første tap i klassisk sjakk for amerikaneren i sommer. Foto: Ander Gillenea / AFP

Ordkrig-kongen

Det er lett å trekke paralleller til vår egen Petter Northug når vi snakker om «lynfantomet» Nakamura. Begge sponses av Red Bull og begge elsker hurtighet – og ikke minst – en god ordkrig.

29-åringen har blant annet skapt overskrifter her til lands da han kalte Carlsen for «Sauron» – en ond karakter i Ringenes Herre. Han har også flere ganger kritisert VM-matchene til Carlsen for å være kjedelige.

Men i motsetning til Petter Northug, har Nakamura slitt litt mot verdenseliten – og da spesielt mot Carlsen.

Nå er ekspertene spente på om Nakamura klarer å sette verdens beste sjakkspiller på plass når det virkelig gjelder. Stormester Atle Grønn er en av mange som tror «lynfantomet» kan imponere i Qatar.

– Jeg tror Nakamura blir veldig, veldig farlig både i hurtig- og lynsjakken.