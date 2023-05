Fryktar ny «superserve» øydelegg sporten: – Noko av det sjukaste eg har sett

Dei siste vekene har debatten rasa om serven skal vere lovleg eller ikkje. Det er omtlag ein månad sidan han vart vist fram for første gong.

Noregs beste badmintonspelarar, Vegard Rikheim og Torjus Flåtten, var i hallen då serven vart vist for første gong.

– Folk vart blåse av banen. Det er noko av det sjukaste eg har sett på ein badmintonbane, fortel Vegard Rikheim.

– Då eg først såg han, trudde eg det var tull, seier Torjus Flåtten.

Sidan den gongen har han brukt fleire timar på å perfeksjonere serven.

«Knipsar» ballen

I ein «vanleg» serve held du ballen i fjørene før du slår.

Når du slår den «nye» serven knipsar du ballen like før du slår han. Resultatet er ein ball som flakkar frå side til side og som er svært vanskeleg å returnere.

Nokon meiner det er umogleg.

– Det tek all merksemda akkurat no. Folk debatterer når det blir forbode og om det blir forbode i det heile. Mange meiner at dette ikkje skal gå ut over han som fann opp serven, fortel Rikheim.

– Øydelegg sporten

Hjernen bak er danske Marcus Rindshøj. Då han viste han fram for første gong, leia han plutseleg 8–0 over det som skulle vore ein langt betre motstandar. I eit intervju med DR fortel han kvifor han er så omdiskutert.

– Ballen roterer så mange vegar at motstandaren aldri veit når han peikar rett veg. Det gjer den utruleg vanskeleg å returnere, seier Rindshøj til kanalen.

Fleire NRK har snakka med er trygge på at serven bør bli forbode. Torsdag kjem Det internasjonale badmintonforbundet (BWF) med ei fråsegn i saka.

Flåtten har sjølv øvd i fleire timar, og har sjølv sett kor effektiv serven er. Kvar dag blir det terpa på å bli endå betre.

– Han hadde ikkje sjanse, seier Flåtten.

– Synest du serven bør bli forboden?

– Hundre prosent. Om kort tid er serven forbode.

EINARAR: Torjus Flåtten (til venstre) og Vegard Rikheim er Noregs kvassaste badmintonduo. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Kva synest du om det?

– Eg er samd, det er greitt. Den er litt med på å øydeleggje for badminton. Vi får ikkje mange ballvekslingar, og det blir ikkje så publikumsvennleg.

Usamd landslagstrenar

Noregs landslagstrenar, Peter Kapetz, er usamd.

– Badminton er ein sport der ein må ta omsyn til kva motstandaren gjer. Det er oppgåva vår å finne ein måte å løyse det på.

LANDSLAGSTRENAR: Petter Kapetz Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Først vart landslagssjefen skuffa over at ikkje han sjølv kom med nyvinninga. Han meiner det er for simpelt å forby serven fordi han er vanskeleg å returnere.

– Her er det nokon som har tenkt lurt, så må vi finne eit godt svar på det. Det er ein del av idretten.

– Er du overraska over effekten?

– Det må eg seie. At det har så stor effekt, det trudde eg ikkje på førehand eller då eg såg det første gong.