Noregs beste legg opp i protest: – Dei gjer narr av oss

– Det er freistande å leve på noko som i alle fall nærmar seg ei fattigdomsgrense, når du er 26 år gammal, seier Vegard Rikheim til NRK.

Han og Torjus Flåtten er Noregs beste par i herredouble og hadde OL i Paris som det store målet. No, midt i kvalifiseringa til OL, har badminton-duoen valt å setje ein stoppar for satsinga og OL-draumen.

Dei legg mye av skulda på Noregs badmintonforbund.

– Vi har ikkje økonomi til å halde fram. Budsjettet går ikkje med summen på konto, fortel Rikheim.

Rikheim og Flåtten fortel at dei er avhengig av å kunne reise utanlands for å få betre sparring og trening på høgare nivå.

SKUFFA: Flåtten (til venstre) beskriv situasjonen som «eg og Vegar mot alle andre.» Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Vi ville ikkje leggje opp. Vi kjende vi vart tvinga til å gjere det, seier Flåtten.

Håpa på 114.000 – fekk 50.000

For ei stund sidan vart landslagssenteret, der dei beste badmintonspelarane i landet trena, lagt ned. Noregs Badmintonforbund stadfestar overfor NRK at ein del av pengane dei sparte på drifta av senteret gjekk direkte til utøvarane i form av stipend.

Rikheim og Flåtten hevdar at beskjeden frå forbundet var at denne løysinga skulle gi ein betre og meir personleg tilpassing for spelarane, noko dei to utgangspunktet var positive til.

Då forbundet presenterte den endelege stipend-løysinga i juni, sperra 26-åringane opp auga.

– Stipendet vart fordelt slik at 29 utøvarar fekk støtte. Då eg såg det, trudde eg det var tull, fortel Flåtten.

Vidare fortel han at dei i søknaden foreslo det dei meinte var eit rimeleg budsjett på 114.000 kroner kvar. Då fordelinga var gjord, sett dei igjen med 50.000 kroner kvar.

Altfor lite meiner duoen.

– Dei bryr seg ikkje. Dei gjer nesten narr av oss, fortel Flåtten.

Forbundet: Dei har fått meir i støtte

Michael Fyrie-Dahl, president i Noregs Badmintonforbund, fortel til NRK at dei har vore gjennom ein noko turbulent periode økonomisk, og det har vore behov for større varsemd i bruk av midla forbundet har til satsing.

– For dei aller fleste var akkurat denne tildelinga den einaste forma for støtte som blir gitt i 2023, for dei aktuelle spelarane var dette langt frå den einaste støtta så langt i år, seier Fyrie-Dahl.

NYVALT: Michael Fyrie-Dahl vart vald til president i Noregs Badmintonforbund juni i år. Foto: Norges Badmintonforbund

Han legg til at dei ikkje har vore negative til dialog med Flåtten og Rikheim knytt til å betre rammevilkåra for å satse vidare.

– Seinast søndag 12. november hadde vi ein prat med begge spelarane for å finne ut om det er grunnlag for å opprette ein dialog om vidare satsing. Kva som vil bli det endelege resultatet av ein slik mogleg dialog er det jo for tidleg å kunne seie noko om, men det er klart at vi frå forbundets side ønskjer at våre beste spelarar skal halde fram med å satse, så får vi sjå om det er mogleg å få dialogen inn på rett spor, seier han.

NRK har lagt fram for Torjus Flåtten kommentaren til forbundet om at dei 50.000 «er langt frå den einaste støtta dei har fått så langt i år». Til det seier Flåtten:

– Frå 1. mai då OL-kvaliken starta så fekk vi 50.000 som skulle vare til desember. Dette skulle gå til turneringar og treningar.

Kritiserer forbundet – er sjølv tilsett

Flåtten meiner forbundet må sjå på kva utøvarar som faktisk satsar på sporten.

– Stipendet som vart delt ut kan ikkje kallast eit toppidrettsstipend. Det er eit breiddestipend, meiner han.

Rikheim har no innfunne seg i at han ikkje lenger skal reise verda rundt og trene for å bli best. Han meiner det er langt frå realistisk å satse framover no.

– Trur du det er mogleg å løyse dette i samtalar med forbundet no?

– Det ser ganske umogleg ut, svarer Rikheim.

Han understrekar at sponsorar er og har vore ein viktig del av satsinga deira, og at dei set pris på hjelpa dei har fått.

Sjølv om Rikheim akkurat lagd opp etter usemje med forbundet, er han på ingen måte ferdig med forbundet. Han har nemleg fått ei mellombels stilling på 60 prosent i Noregs badmintonforbund.

– Eg er ikkje redd for å seie at eg er usamd med forbundet. Eg synest openheit er viktig og eg trur det er vegen å gå for å skape ei forbetring, seier han og legg til:

– Det er pengar der, og eg synest dei blir dårleg brukt.