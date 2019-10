Det intense nabo-oppgjøret i Europaligaen mellom FC København og Malmø endte i ordkrig torsdag kveld.

– Det blir dessverre urettferdig, sier Malmös Anders Christiansen til svenske Expressen etter 1-1-kampen mot FC København.

– De har en halv sjanse og scorer ett mål, sier en misfornøyd Malmø-trener, Uwe Rössler, til samme avis.

Oppgjøret ble på forhånd omtalt som «Slaget om broen», med henvisning til Øresundbroen. Etterpå ble den stemplet som en «slåsskamp» på grunn av dens fysiske karakter.

Det tok heller ikke lang tid etter siste spark på ballen før det ble klart at lagene var svært uenige i om uavgjort var et riktig resultat.

– Det blir vanskelig å vinne en kamp om du ikke har ett skudd på mål, men de får ett mål. Det blir en rar situasjon, sier Christiansen.

– Vi hadde full kontroll på kampen frem til Malmö utlignet, sier FCKs norske trener Ståle Solbakken på sin side.

IKKE FORNØYD: Ståle Solbakken mener spillerne burde klart å hindre scoringen til Markus Rosenberg. (Bildet er fra en annen kamp i sommer.) Foto: Ritzau Scanpix / Reuters

45 km

Det tar bare rundt tre kvarter å kjøre de snaut 45 kilometerne fra København til Malmø over Øresundbroen, og denne sesongen har tilfeldighetene sørget for at de to byenes fotballag er i samme gruppe i Europaligaen.

Torsdagens nervepirrende kamp var det første av to møter mellom dem før jul. Og drama ble det da Malmøs Lasse Nielsen scoret selvmål fem minutter på overtid i første omgang.

SELVMÅL: Malmøs Lasse Nielsen sklir inn selvmål fem minutter på overtid i første omgang. Foto: Tt News Agency / Reuters

Et intenst oppgjør fortsatte og ti minutter etter pause utlignet Malmø-veteranen Markus Rosenberg på en heading etter innlegg fra norske Jo Inge Berget.

UTLIGNET: Malmøs Markus Rosenberg feirer den viktige 1-1-scoringen. Foto: Anders Bjuro / AFP

218 videoer

Det baklengsmålet sved ekstra for Ståle Solbakken.

– I forberedelsene til denne kampen har vi sett 218 videoer av hvordan Markus Rosenberg beveger seg i feltet. Han må ikke få stå alene å heade. Det er helt unødvendig, sier en irritert Solbakken til danske Ekstra Bladet - som omtaler oppgjøret som en «slåsskamp».

De to naboenes Europaliga-gruppe er fortsatt åpen. FCK leder med fire poeng, mens Malmø ligger på tredjeplass med ett. Det er kun spilt to kamper og gjett hvilke lag som møtes i den avgjørende siste runden?

FCK og Malmø.

I Parken i København.

– Den kampen blir fort en finale om å komme videre, sier Solbakken.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.