Frustrert Tande etter ny fadese: – Møkkdårlig

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Møkkdårlig. Jeg gjøre et krisedårlig førstehopp og et helt ok andrehopp. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men jeg får ikke opp høyreskien. Da blir det vanskelig å fly.

Slik oppsummerer 24-åringen selv ettermiddagens storbakkerenn i Lahti.

– Hva tar du med deg herfra og inn mot Raw Air?

– Jeg tar ikke med en eneste ting herfra. Jeg skal starte med blanke ark der, svarer Tande kjapt.

Tung helg

Kongsberg-hopperen har hatt en tung helg i Lahti. I går ødela han Norges seiersmuligheter i lagkonkurransen, og i dag spolerte han egne sjanser med et svakt førstehopp på fattige 115,5 meter.

Etter finalehoppet på 126 meter viste han med all tydelighet hvor oppgitt og skuffet han var over egen innsats.

Se video her:

Tandes andrehopp Du trenger javascript for å se video.

Fornøyd Stjernen

Kamil Stoch vant suverent foran Markus Eisenbichler og Stefan Kraft. Andreas Stjernen ble beste nordmann på femteplass.

– Det har vært en solid helg med bra hopping. Det er litt marginalt at det ikke blir pallen. Denne helga her ga meg litt selvtillit tilbake, forteller Stjernen.