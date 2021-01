Frustrert Holund avslører den nådeløse beskjeden til sjefen: «Dette gidder jeg ikke være med på»

Han står utenfor utøverhotellet og er klar til for å sette kursen rett mot Oslo, men gjør intervju med to medier, NRK inkludert, før avreise etter den høydramatiske 15 kilometeren i Falun.

PÅ VEI HJEM: Hans Christer Holund, her utenfor utøverhotellet lørdag ettermiddag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

For Holunds del endte det med at han brøt. Han ville ikke gå sisterunden. Han tok av skiene like ved målområdet og ble møtt av langrennssjef Espen Bjervig. Holund forsikret ham om at alt var bra og like hel.

– Men så sier jeg at «dette gidder jeg ikke å være med på. Jeg syns det er uforsvarlig å gå».

Var redd og ville ikke risikere VM

Lyn-løperen opplevde at han var nær å falle tidlig i løpet. Han tok seg i stedet en tur utenfor løypa. Men senere ble han vitne til et ordentlig kaos, med høy fart, mange løpere samlet i et stort felt med krappe svinger og utfordrende utforkjøringer. Det var nestenulykker hele veien, sier de som opplevde konkurransen.

Så ble det ordentlig alvor. Andrew Youngs suste rett inn i reklameskiltene laget av tre. Etter å ha ligget utenfor løypen en god stund ble han fraktet til sykehus. Det har senere lørdag etter røntgen blitt konstatert at han ikke hadde brudd i lårbeinet.

Kort tid etter hendelsen med Young valgte Holund å kutte hele rennet.

– Jeg gjorde det fordi det nærmer seg VM. Jeg tør ikke å ta noen sjanser med tanke på det. Hadde det ikke vært VM om tre uker hadde jeg kanskje fullført. Jeg syns ikke det er noe særlig å gå rundt og være redd for at jeg skal skade meg.

– Ikke en retning vi vil langrenn skal gå i

– Hvilken følelse sitter du igjen med?

– Jeg er mest frustrert. Jeg er ikke spesielt god på dette fra før av. Det er ingen utøvere som syns dette er noe gøy. Jeg er frustrert over at arrangørene velger å sende oss ut i ei slik løype.

– De vet hvordan det blir. De leker med helsa til utøverne. Det er kanskje underholdende å se på, men det er ikke spesielt gøy å gå.

– Hva er din beskjed til arrangøren og FIS?

– Jeg liker ikke å kritisere og slå ned på folk, men jeg håper at de forstår at dette ikke er det her langrenn går ut på. Liker man å se på knall og fall kan man se på X Games.

– Når Andrew Young potensielt har brukket lårbeinet, så gir det et signal om at dette ikke er en retning vi vil langrenn skal gå i.

– Kanskje kunne jeg forutsett det

På spørsmål om hva han sier til flere utøveres utspill om at lørdagens renn ikke var et skirenn, svarer renndirektør Pierre Mignerey at det nå er viktig at han tar en god diskusjon med nasjonene, både utøvere og trenere.

RENNDIREKTØR I FIS: Pierre Mignerey, her avbildet tidligere i vinter. Foto: Mikal Aaserud

– Jeg vet ikke helt hva de mener med det. Men fellesstart er en del av langrenn. Vi er på en verdenscuparena og har hatt fellesstarter her nesten hvert eneste år. Så er selvfølgelig ulykker ikke mulig å unngå. Men jeg tror fremdeles fellesstart er en del av langrenn.

– Burde dere forutsett hva som kom til å skje?

– Vi kan alltid si at vi kunne det. Men vi kan også si at vi aldri fikk noen tilbakemeldinger fra utøvere og trenere. Løypa har ikke endret seg de siste dagene. Kanskje kunne jeg forutsett det. Men tiden er ikke inne for å gå inn i noen polemikk, men analysere og se hva vi skal gjøre under rennet søndag og i fremtiden.

Mignerey sier han nå vil ta kontakt med Holund for å høre nordmannen utdype kritikken. Deretter vil han analysere alt av tilbakemeldinger og se hva de kan gjøre med det.

Rett hjem til karantene med samboer og sønn

Den norske landslagsløperen sier i hvert fall at han er i sitt livs form. Han har aldri forberedt seg bedre til et VM, sier han. Mesterskapet i Oberstdorf ligger bare en snau måned unna.

Han påpeker at han som 32-åring ikke har så mange VM igjen heller.

– Det er viktig å være godt forberedt og jeg har ikke lyst å knekke en fot eller en arm nå før VM. Det er en sjanse jeg ikke ønsker å ta.

Nå bærer det rett hjem til samboeren og hans halvt år gamle sønn i Nittedal. Holund gleder seg stort til bleieskift og en god klem.

– Jeg savner å se sønnen min og samboeren min. Det gir en ny dimensjon i livet å få barn. Jeg gleder meg til det.