Aleksandr Bolsjunovs nye, sterke seier ble raskt overskygget av dramatiske scener i en særdeles utfordrende løype på fellesstarten i Falun lørdag.

For til tross for at han ble felt av lagkamerat Ilja Porosjkin halvveis i løpet, og involvert i nok et fall – hentet han seg inn igjen og knuste Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg på oppløpet.

Nå kritiserer samtlige rennet. Skotske Andrew Young er hardt skadd.

– Først og fremst så er jeg veldig glad for at jeg har seks gutter som er like hele og ikke har dratt på seg noen ting som holder de borte fra VM. For det her er farlig, sier landslagssjef Eirik Myhr Nossum til NRK.

BREKT LÅRBEINET: Andrew Young. Foto: Sebastian Kahnert / NTB

Lårbeinet knekt

I det dramatiske rennet i Falun, skjedde det først ett fall etter halvveis løp. Da var Bolsjunov i tet med flere, blant annet lagkamerat Ilja Porosjkin. Det var også han som trøblet det til i møte med Andrew Musgrave.

De to hektet og dro med seg Bolsjunov, mens Hans Christer Holund måtte utenfor løypa.

Like etter – på vei ned fra den første av to sprintbakker, kjørte flere løpere inn i reklameplakaten ved siden av løypa. En av dem var Erik Valnes. Han kom seg raskt på skia igjen, men Andrew Young kjørte gjennom plakaten og trengte umiddelbar hjelp fra helsepersonell.

– Young skrek, så han må ha slått seg, sier Valnes om situasjonen.

– Dette er dramatisk. Det er scener vi er vant til å se på alpinrenn. La oss inderlig håpe det gikk bra, sier NRKs kommentator Jann Post.

Landslagstrener Jostein Vinjerui forteller til NRK at Young har knekt venstre lår, men er usikker på hva som skjer videre.

– Nå er han ført til sjukehus, og så får vi en status på ham. Vi vet ikke videre om han kan behandles her. Vi må prøve å få ham hjem til Tronheim så fort som mulig. Sesongen er over, vi får håpe det ikke er karrieretruende, sier Vinjerui.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen som er i NRKs vinterstudio påpeker at dette er ganske så urovekkende.

– En ganske alvorlig skade. Et lårbein brekker ikke sånn ut av ingenting. Han har fått seg en ordentlig trøkk, sier Jacobsen.

Bolsjunov faller på 15 kilometer Du trenger javascript for å se video.

Hardt ut mot løypa

Nå kritiserer flere løypeoppsettet etter dramatikken lørdag. Hans Christer Holund valgte å bryte etter første fall.

– Er dette langrenn?

– Nei. Det hører ikke hjemme. Vi visste på forhånd at det her kom til å bli helt mayhem. Hvis man skal ha fellesstart på en så kort distanse så er man nødt til å ha løyper som passer til det. Masse andre løpere som fikk rennet ødelagt på grunn av fall, og det er ikke det som skal avgjøre skirenn, fortsetter Vinjerui.

Myhr Nossum er enig.

– Farten kombinert med relativ tette svinger og sånn, gjør det farlig på litt ustabile langrennsski. Personlig syns jeg ikke dette er så veldig moro, sier Nossum.

LENGE: Andrew Young lå lenge utenfor løypa der han fikk umiddelbar hjelp fra helsepersonell. Foto: Mikal Aaserud

Johannes Høsflot Klæbo er sjokkert over alt som skjedde.

– Det gikk rolig. Alle plassene det var uhell var jeg rett ved, og da blir jeg for langt unna til slutt. Det var mye knall og fall. Helt håpløst, egentlig. Det var et vanskelig skirenn, sier Klæbo.

NRKs Torgeir Bjørn mener at arrangørene bør evaluere hvordan de sikret løypa. Til tross for at løypa bød på stor fart og krasse svinger, var det plankegjerder som sikkerhetsnett.

– Det er kritikkverdig at ikke løypa er sikret ordentlig. Jeg forventer at det blir en annen fellesstartløype i Falun neste gang, sier Bjørn.