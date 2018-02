Som NRK skrev før søndagens stafett, består Norges lag på OL-femmila av Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Niklas Dyrhaug – og enten Johannes Høsflot Klæbo eller Didrik Tønseth.

Og det er Klæbo som bestemmer.

– Han må gjøre akkurat det han vil. Det fortjener han. Jeg er reserve, sier Tønseth til NRK etter at de to Byåsen-løperne gikk henholdsvis første og siste etappe på det norske gullaget i stafetten.

Med to OL-gull i lomma tenker hovedpersonen aller mest på onsdagens lagsprint, der gull nummer tre kan komme.

Skal gå femmil

Men Johannes Høsflot Klæbo innrømmer at han allerede tenker på femmila. Den distansen har han aldri gått på internasjonalt nivå. Han har deltatt på femmil i NM.

Planen har hele tiden vært at femmilsdebuten på ypperste nivå skal komme i vinter, enten i Pyeongchang eller Holmenkollen. Det går mot at det blir der det er medaljer å kjempe om.

– Ja, det er vel det vi har sett. Det er noe ekstra spesielt å gå i et OL. Jeg kommer ikke til å gå femmil for å gå den, jeg kommer til å gå for å kjempe. Har man ikke ambisjoner om å være med og kjempe helt oppi der, så er det bedre at Didrik får gå, sier Klæbo.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn mener unggutten ikke har noe å tape på å gjøre et forsøk.

– Klæbo er i form, da kan han ta det som en erfaring, sier Bjørn.

Vondt i fem mil

Forutsetningen er at Klæbo er mentalt klar. For det blir ingen søndagstur neste lørdag.

BØR GÅ: NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn mener Klæbo, tror Klæbos taktiske kunnskaper kommer godt med på femmila. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Hvis han føler at han er i form og motivert til å ha det vondt i fem mil, synes jeg han skal prøve. Det blir et tungt løp, men jeg synes han skal prøve så lenge det er en fellesstart og han kan bruke sine taktiske egenskaper som han viste i stafetten, sier Torgeir Bjørn.

Klæbo vet det blir vondt.

– Løypene er brutale, vi har sett at de skiller mye. Men femmil her er langt, så det er vanskelig å si om noen tør å sette fart fra starten av. Det blir min oppgave de neste to dagene å finne ut om jeg i det hele tatt skal gå, men slik som kroppen kjennes ut i dag, så synes jeg det var lovende, sier Klæbo.