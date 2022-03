Frå siger til «øydelagt sjølvbilete» – Tønseth fekk blodig møte med vårsnøen

Skare er en benevning på en type snødekke. På skaresnø er overflaten hard, gjerne med et tynt lag av is, men under er snøen ofte løs. Skaresnø kommer gjerne om snøen smelter litt og senere fryser til igjen. Det kan også skyldes at det har kommet regn på snøen. Om man går på ski, er det glatt å gå på skaresnø. Fjellski og telemarkski har gjerne stålkanter, slik at det blir lettere å gå på skaresnø.

Ved fall på skaresnø kan skrubbsår og andre kuttskader oppstå, fordi kanten av skaren kan være svært skarp.

Kilde: Wikipedia