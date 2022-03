Tønseth overrasket i Falun: – Det skal egentlig ikke gå an

Tønseth hadde ikke vunnet individuelt i verdenscupen siden minitouren på Lillehammer før jul i 2018.

Det ville han gjøre noe med på verdenscupsesongens siste 15-kilometer.

I løypene i Falun gjorde trønderen sitt beste løp for sesongen og knuste konkurrentene.

– Det skal egentlig ikke gå an. Jeg følte meg veldig bra egentlig etter femmila, og så jeg hadde muligheten i dag, sier Tønseth til NRK.

– Hva er hovedårsaken til at du har blitt en vinner igjen?

– Det er jo flere faktorer. Det var fryktelig dårlig i fjor, også starter det litt på blanke ark og da får du litt en effekt om at alt må gjøres på nytt. Det er den daglige jobben og kontrollen som om vi har klart å hatt, forteller lørdagens vinner.

JUBEL: Didrik Tønseth kunne juble øverst på pallen for første gang denne sesongen. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Vil tilbake på landslaget

Trønderen ble vraket fra landslaget foran denne sesongen. Den siste tiden har 30-åringen vist stigende form.

Tønseth tok blant annet tredjeplassen på femmila i Holmenkollen sist helg, og fulgte nå opp med seier i Falun.

– Vil du tilbake på landslaget?

– Det vil jeg jo, men jeg vil ha en prat med dem om hvilke endringer de kan gjøre. For jeg ser jo at som i år har jeg hatt et ekstremt bra team rundt meg og det har funket. Når det funker så bra som det gjør så kommer jeg til å holde på mye av det jeg har, så får vi se hva det blir til slutt her, sier Tønseth.

30-åringen slet stort i fjor, og har virkelig funnet tilbake til storformen de siste verdenscuprennene.

– Det er vanvittig bra. Kontrasten fra i fjor da jeg står på NM i Granåsen med 35 plass og fatter ikke hvorfor folk klarer å gå så fort på ski. Nå står jeg her på toppen, og det er en vanvittig god følelse.

SEIER: Tønseth hadde ikke vunnet individuelt i verdenscupen siden i 2018. Før det hadde han to triumfer i desember 2014. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Halfvarsson nummer to

Nordmannen tok seieren noe overraskende foran Calle Halfvarsson. Tønseth slo svensken med ni sekunder, og hadde 23,6 sekunder ned til Harald Østberg Amundsen som ble nummer tre.

– Veldig gøy at han vinner i dag. Han er en sliter og har slitt med å finne formen de siste årene. Det er gøy å se at han har funnet ut av det og tilbake der han hører hjemme vil jeg si. Det er imponerende å se at hardt arbeid lønner seg, sier Hans Christer Holund til NRK.

Østberg Amundsen sikret tredjeplassen foran Holund, Martin Løwstrøm Nyenget og Sjur Røthe som fulgte på plassen bak.

– Det er så fryktelig deilig. Jeg la jo lista høyt med VM-løp i Oberstdorf i fjor så det var på tide at jeg kan bevise at jeg kan klatre opp på pallen igjen, sier Østberg Amundsen til NRK.