– Vi er veldig lei oss for at Markus må ut, og vi vet ikke hvor lenge han er vekke. Vi må ha ham på røntgen i morgen, sier Åge Hareide til Eurosport.

– Hvis det er et leddbånd i kneet kan det ta tid før vi kan bruke ham igjen, konstaterer Rosenborg-treneren til NRK.

Til tross for målfest er han bekymret for sin kaptein.

Med Ståle Solbakken på tribunen hadde Markus Henriksen (28) muligheten til å vise at han fortsatt hører hjemme på det norske landslaget i fotball.

Etter 25 minutter må landslagssjefen ha blitt imponert av RBK-kapteinen. Henriksen mottok ballen på rundt 20 meter etter en god Rosenborg-overgang. I stedet for å satse på kraft, bredsidet han ballen kontrollert i hjørnet og sikret hjemmelaget en drømmestart på Lerkendal.

ETTERLENGTET: RBK-kaptein Henriksen scoret sitt første mål siden desember 2018. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Da den hjemvendte midtbanespilleren lå nede på gresset med utslåtte armer, var det lett å se hva det betydde å få åpnet målkontoen i sin andre periode som Rosenborg-spiller.

Faktisk hadde han ikke scoret siden han utlignet til 2–2 for Hull mot Millwall i den engelske mesterskapsserien 8. desember 2018.

Hinket av banen

Men dessverre for Henriksen var det ingenting å juble for da han fem minutter senere lå på gresset igjen etter en duell med Harald Nilsen Tangen. Han måtte nemlig ha hjelp til å komme seg på beina og måtte hinke i garderoben.

– Det var ei veldig fin scoring av Markus, og ei viktig scoring. Han er en stabilisator for oss, kaptein på laget. Det å miste ham, det er tungt for oss nå, sier Hareide til NRK.

RBK-lege Reidar Due sier at Henriksen fikk akutte smerter i innsiden av høyre kne

– Ifølge fysioterapeuten som har undersøkt ham, er det en leddbåndsskade han har fått. Så er spørsmålet hvilken grad den leddbåndskaden er, sier Due til NRK.

MR-undersøkelse er allerede bestilt til fredag.

– Hvis det er en alvorlig leddbåndsskade, hvor lenge må han være på sidelinjen da?

– Det kan være alt fra 6 til 8 uker. Men vi får se i morgen. Det er vanskelig å stille den riktige diagnosen nå, sier Due.

Doblet før pause

Rosenborg beholdt imidlertid initiativet i kampen uten Henriksen. Og fire minutter på overtid i første omgang scoret Stefano Vecchia sitt aller første mål for trønderne.

Viking-keeper Iven Austbø fikk en neve på skuddet, men ballen trillet likevel inn i samme hjørne som Henriksen traff tidligere i kampen.

I pausen måtte også Dino Islamovic ut med en lyskeskade, og dermed opplever Åge Hareide det samme som han opplevde i fjor høst; stjerner ute av spill.

Fem minutter ut i omgangen dundret Veton Berisha ballen i mål for Viking, men flagget var oppe for en marginal offside.

UTNYTTET TABBE: Hólmar Örn Eyjólfsson styrer inn 3–0 over en utrusende Iven Austbø. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Målfest

Men dette Rosenborgs kveld. Etter 58 minutter ble kampen punktert. Viking-keeper Austbø ruset ut og var på håpløse halvdistanse da Hólmar Örn Eyjólfsson stusset innlegget fra Erlend Dahl Reitan inn i det tomme målet.

Etter 71 minutter fikk Kristoffer Zachariassen all verdens av tid til å finstille siktet og prikket inn 4–0 fra 18 meter.

74 minutter ut i kampen var det Guillermo Molins som skulle presentere seg. Mannen som tok over for Islamovic benyttet sjansen og scoret sitt første Rosenborg-mål etter et perfekt innlegg fra Carlo Holse.

– Vi var effektive i første, og når vi får det tredje, så blir det tungt for Viking. Sånn er fotball, oppsummerer Åge Hareide overfor Eurosport.