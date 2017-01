Går for rekord i VM - her er Bøs ekstreme medaljemål

Schmid gir seg trolig med OL

Kombinertløper Jan Schmid drømmer om medaljer i OL i 2018, men innrømmer overfor NTB at den sesongen trolig blir hans siste. – Jeg tar en vurdering etter hver sesong, men det må skje ekstremt mye rart for at jeg skal fortsette etter OL, sier Schmid.